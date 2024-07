Apple, uno smartphone pieghevole previsto per il 2026

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Apple sarebbe al lavoro sul suo primo iPhone pieghevole. L’indiscrezione proviene dal sito The Information che ha già fissato l’uscita di questo foldable al 2026

Apple sta preparando il suo ingresso nel mondo degli smartphone foldable, questo almeno è quello che traspare da alcune indiscrezioni condivise nei giorni passati da The Information.

Da quello che si legge sul report, il primo iPhone pieghevole dovrebbe arrivare sul mercato già nel 2026 e dovrebbe essere un modello in “stile flip”, riprendendo il design già visto su diversi device della concorrenza come il nuovo Samsung Galaxy Z Flip6 o il Motorola RAZR.

Cosa sappiamo del pieghevole di Apple

Ad onor del vero, le voci sul presunto iPhone pieghevole circolano in rete già da molti anni ma senza, ovviamente, trovare alcuna conferma da parte del colosso di Cupertino.

Stavolta, però, le cose potrebbero andare diversamente e, sempre secondo The Information, questo foldable potrebbe già essere in una fase avanzata di ricerca e sviluppo (iniziata per altro proprio quest’anno) e che dovrebbe culminare appunto nel 2026, con l’arrivo sul mercato.

Oltretutto, sappiamo anche che il nome in codice interno di questo progetto è V68 e dovrebbe (e il condizionale è d’obbligo in casi come questo) aver già superato la “fase concettuale” ed essere ufficialmente entrato nella “fase di sviluppo”, con Apple che avrebbe già coinvolto alcuni dei suoi fidati fornitori.

Centrale, in questo senso, lo schermo pieghevole che da quel che sappiamo sarà prodotto da Samsung Display, con cui il colosso di Cupertino avrebbe già sottoscritto degli accordi per la fornitura del componente.

Oltre a questo non abbiamo altre informazioni utili sul primo iPhone pieghevole, ma sappiamo che dovrebbe avere circa le dimensioni degli smartphone attualmente sul mercato (da aperto, ovviamente).

Sconosciuta qualsiasi informazione sul resto della scheda tecnica ma, se l’azienda continuerà a seguire l’attuale sistema di nomenclatura, è lecito ipotizzare che il chip a bordo sarà un A19 Bionic che, appunto, dovrebbe caratterizzare i futuri iPhone in arrivo proprio nel 2026.

Apple e i dispositivi pieghevoli

Come anticipato, le voci di un device pieghevole a marchio Apple si rincorrono sul web già da diversi anni ma i primi rumor facevano riferimento a un iPad pieghevole, pronto a diventare l’anello di congiunzione tra il tablet dell’azienda e un MacBook.

Naturalmente, se la fase di sviluppo dell’iPhone pieghevole andrà come deve, è lecito supporre che il colosso di Cupertino possa decidere di adottare lo stesso fattore di forma su più device, includendo appunto anche gli iPad e, perché no, anche i suoi futuri notebook ma, chiaramente, è ancora tutto da vedere.

Da quello che si legge su The Information, al momento gli ingegneri sono ancora al lavoro per risolvere alcune delle incognite più comuni di questa tipologia di device, come la robustezza della cerniera e la piega dello schermo quando il dispositivo è aperto. L’obiettivo è quello di realizzare un prodotto più simile possibile alla qualità di un iPhone normale, garantendo agli utenti uno smartphone impeccabile sotto ogni punto di vista.

Per ora dunque non resta che aspettare maggiori informazioni e scoprire se realmente il 2026 sarà l’anno dei pieghevoli di Apple o se, come già accaduto, tutto si risolverà con un nulla di fatto.