G3 Ferrari, il forno per pizza al minimo storico: offerta imperdibile

Fonte foto: Amazon

Un buon impasto non sempre è sufficiente per fare una buona pizza. Anche la cottura è di fondamentale importanza per una pizza paragonabile a quella della tua pizzeria di fiducia: se l’impasto non è cotto nel tempo giusto e alla temperatura giusta, si rischia di rovinare il lavoro fatto con l’impasto.

Un problema che il forno G3 Ferarri G10006 Pizza Express Delizia ti aiuterà a risolvere una volta per tutte. Pensato appositamente per cuocere la pizza, questo piccolo forno è utilizzabile per cuocere anche altre tipologie di lievitati (dolci e salati) nel giro di una manciata di minuti. Potrai così facilmente organizzare pranzi e cene con familiari e amici ogni volta che vorrai. E grazie allo sconto top di oggi su Amazon, potrai acquistarlo a un prezzo mai visto prima: non è mai stato così conveniente come oggi.

G3 Ferarri G10006 Pizza Express Delizia

G3 Ferrari G10006 Pizza Express Delizia scheda tecnica: le funzionalità

Dotato di una pietra refrattaria da 31 centimetri (pesante più di 1,3 chilogrammi), il forno pizza Delizia di G3 Ferrari raggiunge rapidamente i 400° centigradi. Saranno così sufficienti così pochi minuti (anche un paio, a seconda dell’idratazione dell’impasto che hai realizzato) per ottenere delle pizze fragranti e croccanti come quelle della tua pizzeria di fiducia.

Il forno è dotato di due resistenze, poste una nella metà superiore (di forma circolare) e l’altra nella metà inferiore: potrai così ottenere una cottura veloce e uniforme su entrambi i lati. La resistenza circolare superiore, in particolare, fa sì che i bordi siano sempre cotti alla perfezione. Con le loro dimensioni maggiorate (per un diametro totale di 28 centimetri), le due palette in alluminio ti permettono di posizionare sulla platea del forno senza troppi problemi.

Il tutto con un consumo energetico decisamente contenuto. Le dimensioni contenute del forno, infatti, permettono di raggiungere rapidamente la temperatura desiderata e mantenerla a lungo. Insomma, potrai preparare tutte le pizze che vorrai senza preoccuparti della bolletta dell’energia elettrica.

Forno per pizza G3 Ferarri al minimo: sconto e prezzo finale

Il forno per pizza dello storico marchio italiano non è mai stato così conveniente come oggi. Acquistandolo oggi su Amazon potrai usufruire di uno sconto del 31%, con il prezzo che scende al livello più basso di sempre. Il G3 Ferrari Pizza Express Delizia ti costa 76,00 euro contro i 109,00 euro del listino: il risparmio è di diverse decine di euro.

