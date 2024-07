Fonte foto: Hisense

Hisense si sta ritagliando uno spazio sempre più importante nel settore degli elettrodomestici, rinnovando la sua gamma con tanti nuovi prodotti arricchiti da funzionalità utili e interessanti.

L’ultima novità della gamma è un nuovo forno da incasso che include una funzione di cottura, chiamata Pizza Mode Pro, che, secondo l’azienda, garantirà la possibilità di ottenere una pizza croccante in pochi minuti, avvicinandosi ai risultati garantiti da un tradizionale forno a legna.

Il nuovo modello entrerà a far parte della gamma Hisense nel corso delle prossime settimane. Per il momento non sono state diffuse informazioni relative al prezzo e alla disponibilità.

Forno per pizze Hisense: com’è fatto

Il nuovo forno Hisense con funzione Pizza Mode Pro serve a rendere più facile la preparazione della pizza a casa, garantendo croccantezza e un tempo di cottura ridotto. Il nuovo modello della gamma Hisense può raggiungere la temperatura di 350° C, ideale per la cottura della pizza, il 40% più velocemente rispetto ad altri forni con programmi dedicati alla cottura della pizza.

La semplicità con cui il forno riesce a raggiungere la giusta temperatura è un requisito essenziale per poter garantire un risultato ottimale al termine della cottura. Secondo l’azienda, in questo modo, è possibile ottenere una crosta croccante in appena 3 minuti e 30 secondi di cottura.

Il forno, inoltre, è abbinato a un vassoio per pizza personalizzato e progettato per distribuire in modo uniforme il calore assorbito, con l’obiettivo di garantire un risultato migliore al termine della cottura. La dotazione include anche una pala per la pizza, che è ripiegabile e occupa poco spazio.

Il nuovo forno Hisense include un ventilatore in grado di spegnersi, in automatico, per fare in modo che il calore rimanga concentrato intorno al vassoio della pizza. Si tratta di tanti piccoli accorgimenti che consentono di cuocere la pizza più velocemente, con risultati migliori, e di gestire tutta la fase di impiattamento in modo semplice e veloce.

Le altre funzioni del forno

Il forno da incasso Hisense si caratterizza anche per una serie di funzionalità aggiuntive che puntano a semplificarne l’utilizzo, offrendo agli chef casalinghi la possibilità di ottenere risultati di alta qualità per i propri piatti. Ci sono ben 22 programmi automatici tra cui scegliere per semplificare la cottura ed è disponibile la funzione Preheat Assist che avvisa l’utente, tramite segnali sonori e luminosi, quando il forno ha raggiunto la temperatura giusta. Il nuovo modello si caratterizza anche per la funzione di autopulizia pirolitica che riscalda il forno fino a 480 gradi, andando a bruciare grasso e sporco per semplificare la pulizia.