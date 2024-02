Samsung, ecco lo smartphone da comprare oggi: sconto spaziale

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Torna in offerta e lo fa con un nuovo minimo storico difficile da battere. Stiamo parlando del Galaxy A34, smartphone di assoluto valore di Samsung che si posizione in quella fascia di mercato tra i medio e i top di gamma e che oramai è sempre più presidiata da tutti i brand. Con la promo speciale disponibile su Amazon il Galaxy A34 è lo smartphone da comprare oggi: lo sconto del 41% ti permette di risparmiare più di 160 euro e approfitti del minimo storico. Uno smartphone con queste caratteristiche a meno di 240 euro non è una cosa da tutti i giorni. Non approfittarne sarebbe un grossissimo errore.

Il Galaxy A34 è il classico smartwatch perfetto per la vita di tutti i giorni. Si adatta a qualsiasi utilizzo grazie a una scheda tecnica equilibrata, a un ottimo comparto grafico e a una batteria che dura tutto il giorno. Un telefono costruito anche con ottimi materiali e soprattutto super affidabile. Come capita spesso con questa tipologia di offerte, bisogna approfittarne subito, prima che termini.

Galaxy A34 in offerta: prezzo e sconto

Un prezzo speciale da non farsi scappare. Il Galaxy A34 lo trovi in offerta su Amazon con uno sconto del 41% che fa scendere il prezzo a 236,49 euro, il punto più basso dell’ultimo periodo. Uno sconto mai visto prima e che ti fa risparmiare più di 160 euro sul prezzo di listino. L’offerta è talmente straordinaria che solo nell’ultimo mese ne sono stati venduti più di 1.000 e per questo motivo l’offerta potrebbe terminare molto presto. La spedizione viene gestita da Amazon e per la consegna devi aspettare pochissimo. Lo smartphone beneficia dei privilegi riservati agli utenti Prime e per effettuare il reso hai 30 giorni di tempo.

Galaxy A34: la scheda tecnica

Dal display, passando per la fotocamera, fino alla batteria, nel Galaxy A34 tutto è pensato per eccellere. Un top di gamma che oggi paghi quanto un medio di gamma e che oggi è un vero best-buy. Per capirlo basta veramente poco: analizzando la scheda tecnica si capisce subito che tra le mani si ha un telefono affidabile e con delle ottime componenti.

Partiamo dal primo elemento che cattura immediatamente l’attenzione: il display. Il Galaxy A34 è dotato di uno schermo Super AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120Hz. Nell’utilizzo quotidiano la scorrevolezza è massima e la luminosità raggiunge dei picchi fino a 1000nit che lo rendono visibile sotto la luce diretta del sole. Le dimensioni extra large permettono di utilizzarlo anche mentre sei in viaggio per vedere film e serie TV. La potenza è assicurata dal processore MediaTek DImensity 1080 con a supporto 6GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Il comparto fotografico è una vera sicurezza, grazie a sensori che coprono ogni tuo desiderio. La fotocamera principale è da 48 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine che assicura scatti e video ottimi anche quando sei in movimento o c’è poca luce. A supporto trovi un obiettivo ultra-grandangolare da 8 megapixel e un sensore macro da 5 megapixel. La fotocamera frontale, invece, è da 13 megapixel.

Chiudiamo con l’ottima batteria da 5.000mAh che ti accompagna per tutto il giorno senza troppi problemi. Con un utilizzo normale riesci a coprire fino a quarantotto ore. Nel momento del bisogno puoi utilizzare la ricarica rapida.

