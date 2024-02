Samsung, prezzo shock per lo smartphone lowcost: è da comprare subito

Fonte foto: Samsung

Nel mondo della telefonia Samsung è diventata oramai sinonimo di affidabilità e successo. Il merito è dovuto dalla tanta esperienza accumulata in questi anni e da dispositivi che hanno dimostrato ottime performance e prezzi che, per alcuni modelli, sono alla portata di tutti. Un esempio di questo tipo è sicuramente il Galaxy A34, un telefono medio di gamma che non ha nessuna paura di confrontarsi con smartphone cinesi della stessa fascia di prezzo. Un telefono che oggi è disponibile anche in promo speciale con uno sconto che fa scendere il prezzo al minimo storico di questo ultimo periodo e ti fa risparmiare quasi 150 euro sul prezzo di listino. Il merito è dello sconto del 35% che lo fa diventare un vero best-buy, come testimoniano i più di 1000 venduti negli ultimi trenta giorni.

Il Galaxy A34 ha tutto quello che si richiede nel 2024 a un telefono che si posiziona nella fascia media del mercato. Uno schermo definito e molto scorrevole, come ci ha abituato in questi ultimi anni Samsung, un buon processore, ma soprattutto un comparto fotografico che sfrutta le tecnologie sviluppate dal produttore sudcoreano nel campo dell’intelligenza artificiale. Insomma, un telefono molto versatile e che da oggi paghi molto meno del suo reale valore.

Galaxy A34 – lavanda

Galaxy A34 – silver

Galaxy A34 – nero

Galaxy A34 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Che occasione unica. Oggi il Galaxy A34 di Samsung è in promo speciale con uno sconto del 35% che fa scendere il prezzo a 259,90 euro, il minimo storico di questo ultimo periodo. Il risparmio è di quasi 150 euro sul prezzo di listino e puoi anche dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che puoi attivare in fase di check-out. Per la consegna a casa devi aspettare pochissimi giorni e per il reso hai a disposizione ben 30 giorni di tempo.

Galaxy A34: la scheda tecnica

Uno smartphone pensato per la vita quotidiana e per non avere problemi di fluidità con tutte le app più utilizzate, come ad esempio i social, WhatsApp e i videogame. Il Galaxy A34 è il re della fascia dei medio di gamma.

Si parte con un display Super AMOLED da 6,6 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e luminosità che tocca un picco di 1000 nits rendendolo molto visibile anche sotto la luce del sole. La visibilità è da sempre uno dei punti di forza di Samsung e lo dimostra anche in questo Galaxy A34. Sotto la scocca è presente l’ottimo MediaTek Dimensity 1080 con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, espandibile utilizzando una scheda microSD.

Comparto fotografico molto versatile e che assicura ottimi scatti in ogni situazione. Il merito è il comparto posteriore con triplo sensore: fotocamera principale da 48 megapixel, obiettivo ultra-grandangolare da 8 megapixel e macro-camera da 5 megapixel. La fotocamera frontale è da 16 megapixel per selfie sempre perfetti. Puoi migliorare gli scatti grazie all’intelligenza artificiale e ai filtri che trovi nell’app fotocamera.

A chiudere il cerchio la batteria da 5.000mAh che ti supporta per tutto il giorno senza troppi patemi. E c’è anche la ricarica rapida per avere il 100% di autonomia in meno di un’ora.

