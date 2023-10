Galaxy A54, prezzo in picchiata: sconto superlativo e minimo storico

Fonte foto: Samsung newsroom

Uno sconto "Awesome", come l’aggettivo che Samsung ha utilizzato per il lancio dei suoi nuovi Galaxy A, smartphone dalle caratteristiche molto interessanti e pensati per un pubblico ampio. Tra i vari modelli lanciati quest’anno, quello che spicca maggiormente per caratteristiche e funzionalità è il Galaxy A54, un vero top di gamma e validissima alternativa ai vari Galaxy S23. Un dispositivo che assicura prestazioni top e che oggi trovi anche a un prezzo molto interessante grazie al super sconto del 30% disponibile su Amazon. Uno sconto che fa scendere il prezzo al minimo storico e lo fa diventare uno dei bestseller di questo fine di ottobre. E hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis.

Quali sono le caratteristiche che rendono unico questo Galaxy A54? In primis lo schermo. Trovi un display Super AMOLED con un’ottima luminosità e con una fluidità estrema grazie al refresh rate fino a 120Hz. Altra caratteristica che cattura immediatamente l’attenzione è il comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore professionale da 50MP con stabilizzatore ottico dell’immagine. La fotocamera frontale è da 32Mp e assicura selfie di grandissima qualità. Per chiudere una batteria da 5000mAh con un’autonomia fino a due giorni.

Galaxy A54: prezzo, offerta e sconto

Oggi lo trovi in super promo su Amazon. Il Galaxy A54 è disponibile sul sito di e-commerce con uno sconto del 30% a un prezzo di 349,90€, e al prezzo più basso di sempre. Il risparmio è considerevole: ben 150€ rispetto a quello di listino. Ma non finisce qui. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis che puoi attivare direttamente nella fase di check-out. La disponibilità è immediata e lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Per il reso gratuito hai ben 30 giorni di tempo.

Galaxy A54: la scheda tecnica

Uno smartphone che ti sorprende. Allo stesso prezzo di un medio di gamma, oggi acquisti un vero top con funzionalità che trovi solamente sui dispositivi di fascia più alta, come ad esempio la tecnologia Nightography per le fotografie con poca luce. E partiamo proprio dal comparto fotografico per raccontare questo dispositivo. Nella parte posteriore trovi ben tre fotocamere, con quella principale da ben 50MP dotata anche di stabilizzatore ottico dell’immagine. Fotocamera con la quale puoi sbizzarrirti: le foto e i video sono sempre perfetti, anche grazie al supporto dell’intelligenza artificiale. Il comparto posteriore si compone anche di una fotocamera ultragrandangolare da 12MP e da un sensore macro da 5MP. La fotocamera frontale, invece, è da ben 32MP per selfie perfetti in ogni situazione.

Proseguiamo con un’altra caratteristica "Awesome": lo schermo. Samsung ha optato per un display Super AMOLED da 6,4" con risoluzione FHD, luminosità elevata che lo rende visibile anche sotto la luce diretta del sole e un refresh rate fino a 120Hz con cui puoi vedere ogni contenuto con la massima fluidità. Sotto la scocca è presente il processore Samsung Exynos 1380 con a supporto 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, espandibile tramite microSD fino a 1TB.

Chiudiamo con la super batteria da 5000mAh che ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi patemi e con un utilizzo normale riesci a coprire fino a due giorni. Lo smartphone è pensato anche per durare nel tempo grazie all’utilizzo di materiali premium.

