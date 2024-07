Samsung, lo smartphone top a prezzo stracciato: sconto mai visto prima

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Fonte foto: Samsung newsroom

Se stavate aspettando l’offerta giusta per acquistare il vostro smartphone top, l’offerta è arrivata. Da oggi su Amazon è disponibile il Galaxy A54, smartphone con caratteristiche da top di gamma, in promo con uno sconto eccezionale del 44% che fa scendere il prezzo al minimo storico e lo paghi quasi la metà. Per capire la bontà dell’offerta, basta un numero: acquistandolo oggi risparmi più di 210 euro. E lo puoi anche pagare a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto.

Il Galaxy A54 è lo smartphone perfetto per chi cerca un dispositivo completo sotto tutti i punti di vista, dalla fluidità dello schermo fino al comparto fotografico. Samsung ha scelto le migliori componenti sul mercato: uno schermo con una fluidità molto elevata, un processore con cui puoi utilizzare qualsiasi applicazione e una fotocamera professionale da ben 50 megapixel. E come tutti gli smartphone di questa fascia ha anche una super batteria che dura più di un giorno. Insomma, lo smartphone perfetto per chi vuole il massimo delle prestazioni al minimo del prezzo.

Galaxy A54: prezzo, offerta e sconto Amazon

Da oggi trovi il Galaxy A54 di Samsung in promo su Amazon a un prezzo di 274,90 euro, con uno sconto del 44% su quello di listino. Il risparmio netto supera i 210 euro e puoi anche dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Lo paghi praticamente la metà sfruttando una delle migliori offerte del giorno. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi (anche meno di ventiquattro ore). Per il reso avete quattordici giorni di tempo. Lo smartphone è molto richiesto (nell’ultimo mese ne sono stati venduti più di 1.000), quindi ti consigliamo di approfittarne il prima possibile.

Galaxy A54: la scheda tecnica

Equilibrio e potenza. Così possiamo sintetizzare la scheda tecnica del Galaxy A54, lo smartphone top di Samsung protagonista della super offerta di oggi. Basta poco per capire che abbiamo di fronte uno smartphone che vale molto di più rispetto al prezzo a cui è disponibile. A partire dallo schermo: display AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione FHD e refresh rate che arriva fino a un massimo di 120 Hz per il massimo della fluidità. E grazie alla luminosità elevata lo vedi anche sotto la luce diretta del sole. Sotto la scocca trova posto l’ottimo processore Exynos 1380 con a supporto 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 1 terabyte utilizzando la scheda microSD.

Ottimo anche il comparto fotografico, merito sia dei sensori scelti da Samsung sia delle tecnologie sviluppate dagli ingegneri sud-coreani. Andiamo con ordine. Nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, fotocamera ultra-grandangolare da 12 megapixel e una macro camera da 5 megapixel. La fotocamera principale è dotata anche di stabilizzatore ottico dell’immagine. Nella parte frontale trovi una selfie camera da ben 32 megapixel. Samsung mette a disposizione anche la tecnologia Nightography che ti aiuta a scattare foto perfetta anche quando c’è poca luce.

Chiudiamo con una super batteria da 5.000mAh che ti accompagna per tutto il giorno senza troppi problemi.

