Samsung, questo è lo smartphone top da comprare oggi: sconto imperdibile

Fonte foto: Samsung newsroom

È sempre tempo di grandi offerte su Amazon, anche quando comincia la settimana di Ferragosto che per moltissimi italiani è sinonimo di vacanze estive. Anche da sotto l’ombrellone è possibile fare grandi affari, e la promo che vi proponiamo oggi è una di quelle irrinunciabili. Sul sito di e-commerce, infatti, è disponibile in offerta il Galaxy A54, smartphone top di gamma di Samsung, con uno sconto del 44% che fa scendere il prezzo al minimo storico e ti permette di risparmiare quasi 200 euro su quello di listino. Lo paghi quanto un buon medio di gamma, ma le prestazioni sono decisamente superiori. Se stai cercando un nuovo smartphone con un ottimo rapporto qualità-prezzo, questo è il dispositivo che fa per te.

Il Galaxy A54 si posiziona nella fascia alta del mercato e non potrebbe essere altrimenti. La scheda tecnica mette in mostra tutte le potenzialità di questo dispositivo, a partire da un ottimo schermo super fluido, fino a un comparto fotografico professionale impreziosito da un sensore principale da 50 megapixel dotato anche di stabilizzatore ottico dell’immagine. Uno smartphone "Awesome" come lo ha definito la stessa azienda sud-coreana e con cui puoi fare di tutto, dal giocare ai videogame più esosi sotto il punto di vista delle prestazioni fino al girare video con una qualità professionali.

Galaxy A54

Galaxy A54: prezzo, offerta e sconto Amazon

Occasionissima da non farsi sfuggire. Da oggi trovi su Amazon il Galaxy A54 di Samsung in offerta a un prezzo di 274,79 euro con uno sconto del 44% rispetto a quello di listino. Lo paghi quasi la metà risparmiando poco meno di 200 euro sul prezzo consigliato. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che puoi attivare in fase di check-out. Lo smartphone è già disponibile e la consegna avviene anche in tempi record grazie alla spedizione rapida di Amazon. Per il reso gratuito hai come sempre 14 giorni di tempo.

Galaxy A54

Galaxy A54: le caratteristiche tecniche

Il Galaxy A54 è uno smartphone che bada molto al sodo, puntando tutto sulle prestazioni e sull’ottima affidabilità tecnica assicurata da oramai da diversi anni da parte di Samsung. Analizziamo nel dettaglio la scheda tecnica di questo smartphone top di gamma.

Partiamo dal primo elemento che cattura subito l’attenzione: il display. Sul Galaxy A54 è presente uno schermo Super AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, uno standard su dispositivi di questo tipo. L’elemento che lo differenzia dalla massa è l’elevata visibilità sotto la luce diretta del sole. Come già detto, le prestazioni sono ottime e il merito è del processore Exynos 1380 prodotto e ottimizzato direttamente da Samsung per questo smartphone. A supporto 8 gigabyte di RAM con 128 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 1 terabyte utilizzando li scheda microSD.

Molto interessante il comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente un sistema composto da una fotocamera principale da 50 megapixel con stabilizzatore ottico dell’immagine, obiettivo ultra-grandangolare da 12 megapixel e sensore macro da 5 megapixel. Nella parte frontale, invece, trova posto una fotocamera da 32 megapixel. A supporto tante utili funzioni e tecnologie sviluppate da Samsung tra cui Nightography che permette di scattare ottime foto anche quando c’è poca luce.

Non da meno la batteria. Grazie a una capacità da 5.000 mAh e alla ricarica rapida, coprire un’intera giornata è veramente molto semplice.