Galaxy A54, a questo prezzo è un affare per tutti: da acquistare subito

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Fonte foto: Samsung newsroom

Quando si pensa a uno smartphone top Samsung, la prima idea va sempre ai telefoni della gamma Galaxy S. In pochi sanno, però, che esistono anche altri smartphone dell’azienda sud-coreana che assicurano prestazioni elevate. Stiamo parlando del Galaxy A54, dispositivo lanciato sul mercato quest’anno e dotato di una scheda tecnica molto interessante e che non ha nulla da invidiare al Galaxy S23. Con una differenza sostanziale: costa praticamente la metà. Oggi, inoltre, è disponibile su Amazon con uno sconto top del 27% che ti permette di risparmiare 150 euro sul prezzo di listino. E lo puoi anche pagare a rate. Una promo da cogliere al volo, dato che potrebbe terminare molto presto. Se vuoi acquistarlo spedito e consegnato da Amazon con la sicurezza di riceverlo prima di Natale, basta cliccare su questo link.

Il Galaxy A54 è uno smartphone solido, senza punti deboli e che offre esattamente quello che promette: caratteristiche al top e il massimo supporto nella vita di tutti i giorni. Il merito è di una scheda tecnica equilibrata che bada molto al sodo lasciando da parte le funzioni accessorie. Ottimo anche il comparto fotografico che assicura scatti "Awesome". Non manca una batteria a lunga durata con cui riesci a coprire anche due giorni con un utilizzo normale. Insomma, uno smartphone con un rapporto qualità-prezzo veramente eccezionale.

Galaxy A54

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Galaxy A54 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un’offerta da non lasciarsi scappare. Oggi il Galaxy A54 è disponibile su Amazon a un prezzo di 395,96 euro grazie allo sconto del 27% che fa scendere il prezzo al minimo storico dell’ultimo periodo. Il risparmio è considerevole ed è di circa 150 euro. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Lo smartphone è già pronto per essere spedito e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Non finisce qui: per il reso hai tempo fino al 31 gennaio 2024, in modo da poterlo regalare per Natale e non avere nessun timore di non poterlo rimandare indietro. Un servizio che solo Amazon assicura.

Galaxy A54

Galaxy A54: la scheda tecnica

Trovare un vero top di gamma a questo prezzo non è cosa da tutti i giorni. Per capirlo basta analizzare attentamente la scheda tecnica. Partendo dall’elemento che spicca maggiormente: lo schermo. Sul Galaxy A54 trovi un display AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che assicura la massima scorrevolezza e fluidità con qualsiasi contenuto social e con i videogame che supportano questa frequenza di aggiornamento. La potenza è assicurata dal processore Exynos 1380 con a supporto 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, espandibile fino a 1TB utilizzando una scheda microSD.

Buono anche il comparto fotografico, caratterizzato da una tripla fotocamera posteriore con sensore principale dal 50MP, obiettivo ultra-grandangolare da 12MP e fotocamera macro da 5MP. La fotocamera frontale, invece, è da 32MP e assicura selfie ottimi in qualsiasi situazione, già pronti per essere caricati sui social. La fotocamera frontale è dotata anche di stabilizzatore ottico dell’immagine. Non manca la tecnologia Nightography per immagini super definite anche di notte grazie all’intelligenza artificiale.

Non poteva mancare una super batteria da 5.000mAh che ti accompagna fino a fine giornata senza troppi problemi e con un utilizzo normali copri fino a due giorni

Galaxy A54