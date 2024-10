Galaxy A55, con lo sconto di oggi il prezzo crolla al minimo storico

Fonte foto: Samsung

Quando si cerca uno smartphone top si punta sempre sui nomi più blasonati, ma che allo stesso tempo sono anche i più costosi. Per fare degli ottimi affari spesso basta veramente poco e affinare la propria ricerca. C’è un telefono top di gamma sottovalutato da molti e che oggi trovi anche a un prezzo eccezionale. Parliamo del Galaxy A55, smartphone di Samsung lanciato in questo 2024 e disponibile con uno sconto di ben il 38% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Diventa immediatamente un best-buy e anche uno dei telefoni consigliati da acquistare in questo weekend di ottobre.

Un telefono che non cattura l’occhio per il design, ma lo fa per la scheda tecnica. Samsung ha scelto componenti top di gamma, a partire dall’ottimo processore Exynos prodotto dalla stessa azienda sudcoreana e ottimizzato appositamente per questo dispositivo. Di ottimo livello anche la tripla fotocamera posteriore, mentre la batteria ti accompagna per tutto il giorno senza troppi patemi. Insomma, lo smartphone perfetto per chi vuole un telefono con un rapporto qualità-prezzo elevato e con un super sconto.

Galaxy A55: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta è una di quelle da cogliere al volo e da non farsi sfuggire. Da oggi trovi su Amazon il Galaxy A55 di Samsung a un prezzo di 317,31 euro grazie allo sconto del 38%. Una promo molto interessante per un telefono uscito sul mercato in questo 2024 e che ti fa risparmiare quasi 200 euro sul prezzo di listino. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi, anche meno di ventiquattro ore. Per il reso gratuito hai i classici quattordici giorni di tempo.

Galaxy A55: la scheda tecnica

Il Galaxy A55 si posiziona nella fascia alta del mercato, con un prezzo molto interessante e una scheda tecnica che non ha nulla da invidiare a quella di dispositivi molto più costosi. Lo smartphone è anche impreziosito dalla tecnologia Galaxy AI, il nuovo sistema di intelligenza artificiale di Samsung che permea ogni funzione del dispositivo e lo arricchisce con un set di strumenti molto utili, come ad esempio la possibilità di fare una traduzione live mentre stai facendo una chiamata all’estero.

Passando alle caratteristiche tecniche, il Galaxy A55 è dotato di un ottimo display Super AMOLED da 6,6 pollici con una risoluzione FHD e un refresh rate fino a 120 Hz che lo rende super fluido nell’utilizzo quotidiano. Le performance sono assicurate dal processore Exynos 1480 prodotto da Samsung e ottimizzato appositamente per questo dispositivo, supportato da 8 gigabyte di RAM e da 128 gigabyte di memoria interna (espandibile fino a 1 terabyte utilizzando una scheda microSD).

Non tradisce le attese nemmeno il comparto fotografico. Nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultra-grandangolare da 12 megapixel e fotocamera macro da 5 megapixel. Un sistema fotografico arricchito anche da una fotocamera frontale da 32 megapixel e da un set di filtri presenti nell’app foto che migliorano istantaneamente gli scatti.

Chiudiamo con la batteria da 5.000mAh che ti accompagna per tutto il giorno e con un utilizzo normale copri fino a due giorni.

