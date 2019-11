Galaxy A71, sembra il Note 10 e costa la metà

22 Novembre 2019 - Nuove indiscrezioni trapelano in rete sul Samsung Galaxy A71, futuro medio di gamma della casa coreana che dovrebbe affiancarsi al fratello minore A51. Anche in questo caso il leak lo dobbiamo a Steve H. McFly, il noto @OnLeaks su Twitter.

OnLeaks ha realizzato, in collaborazione con il sito di coupon indiano CashKaro, una ricostruzione 3D di come sarà il Galaxy A71, partendo da alcuni file CAD. Lo smartphone, in questa ricostruzione virtuale (che va presa come al solito con le pinze, non è nulla di ufficiale) si vede nella sua interezza e il suo design ha molti punti di contatto con il Galaxy Note 10. Solo che costerà circa la metà, essendo uno smartphone di fascia media e non un flagship top di gamma. A ricordare il Note 10 sono soprattutto il foro sullo schermo, che sostituisce il notch, e il reparto fotografico posteriore.

Samsung Galaxy A71: come è fatto

Dal punto di vista del design il Galaxy A71 sarà uno smartphone abbastanza grande, si suppone da 6,7 pollici (mentre l’A51 dovrebbe avere una diagonale da 6,3 o 6,5 pollici). Lo schermo non è ricurvo ai lati, ma completamente piatto e le cornici sono abbastanza sottili, con quelle inferiore e superiore leggermente più visibili. Sarà presente il jack audio da 3,5 millimetri, per la gioia di chi ama le cuffiette cablate. Secondo OnLeaks e CashKaro le dimensioni di questo dispositivo dovrebbero essere 163x76x7,9 millimetri (il modulo fotografico posteriore sporge fino a 9,2 millimetri).

Samsung Galaxy A71: caratteristiche tecniche

Dai rendering 3D si nota il grosso reparto fotografico posteriore, racchiuso in un rettangolo verticale, che ospita 4 fotocamere disposte a L affiancate da un flash LED. Ignote, al momento, le caratteristiche tecniche di questi quattro obiettivi, come anche il resto della scheda tecnica di questo modello. Si ipotizza una fotocamera frontale da 32 MP e una configurazione posteriore da 48 MP (principale) + 12 MP (grandangolo) + 12 MP (telephonto) + sensore TOF 3D.

Si ipotizza anche un processore Qualcomm Snapdragon 675 con GPU Adreno 612, con la solita opzione dell’Exynos 9639 per il mercato europeo, 8 GB di RAM e 128 GB di ROM e una batteria da 4.500 mAh. Il display, secondo CashKaro, sarà un Super AMOLED da 2.400×1.080 pixel. Quindi Full HD+. Il Samsung Galaxy A71 dovrebbe arrivare sul mercato con Android 10 come sistema operativo installato in fabbrica.