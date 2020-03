Galaxy A71 pronto al debutto: caratteristiche top e 5G

23 Marzo 2020 - Svelato tre mesi fa, il Samsung Galaxy A71 sarà finalmente disponibile anche in versione 5G. La nuova variante del telefono premium di fascia media del colosso sud-coreano verrà lanciato a breve in Cina e negli Stati Uniti. Le caratteristiche del nuovo Galaxy A71 sono state rese note sul sito web dell’autorità cinese di certificazione TENAA dove il telefono è apparso con il numero di modello SM-A7160.

Il Galaxy A71 ha già riscosso un buon successo come smartphone di fascia media, successo che potrebbe essere bissato grazie alla versione più avanzata dal punto di vista dell’hardware e compatibile con le reti 5G. La nuova versione dello smartphone integra un processore Exynos e non lo Snapdragon 730G presente sulla versione “liscia”. L’altra differenza riguarda la RAM che viene portata fino a 8GB per poter gestire al meglio la maggior potenza garantita dal processore. Per quanto riguarda il prezzo, difficile che sia identico a quello della versione senza 5G, disponibile a circa 350 euro.

Galaxy A71 5G: le specifiche tecniche

Il “nuovo” Galaxy A71 sfoggia sotto la scocca un processore Exynos 980 e un modem 5G integrato. Il display è un Super AMOLED Infinity-O da 6,7 ​​pollici e risoluzione Full HD+, 8 GB la memoria RAM, 128 GB la capacità archiviazione interna, espandibile grazie ad uno slot per schede MicroSD. Il comparto fotografico è di tutto rispetto con una configurazione a quadrupla fotocamera posteriore composto da un sensore principale da 64 megapixel, un grandangolare da 12 megapixel, un obiettivo macro da 5 megapixel e un sensore di profondità sempre da 5 megapixel. Da 32 megapixel la fotocamera anteriore.

Il Galaxy A71 è dotato anche di un lettore delle impronte digitali posto sotto il display, connettività Wi-Fi ac e Bluetooth 5.0, infine, porta USB di tipo C e classico jack per le cuffie da 3,5 mm. La batteria del Galaxy A71 è da 4.370 mAh con ricarica rapida da 25W. Sistema operativo Android 10 e interfaccia utente One UI 2.0.

Galaxy A71: prezzo e data di uscita

Per ora ancora non è stato ufficializzato il lancio sul mercato del nuovo telefono di fascia media di casa Samsung. Il Galaxy A71 sarà disponibile prima in Cina e poi negli Stati Uniti. Per il lancio in Europa ancora non si hanno notizie. Sconosciuto, per ora, il prezzo. La versione precedente, il Galaxy A71 con chipset Snapdragon 730G ha, invece, un costo di circa 350 Euro.