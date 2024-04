Che cos'è il 5G

Fonte foto: jamesteohart / Shutterstock

Il 5G è una tecnologia che consente di realizzare connessioni ad alta velocità tramite rete mobile. Per essere considerata come “5G”, una connessione deve rispettare una lunga serie di standard tecnici. Questa tecnologia rappresenta oggi una realtà importante per il mondo delle telecomunicazioni e, anche in Italia, consente l’accesso a Internet tramite rete mobile con la possibilità di sfruttare prestazioni superiori rispetto al 4G, sia in termini di banda disponibile (velocità in download e in upload) che di tempo di latenza e densità di connessione (con la capacità di poter garantire una connessione veloce a tanti dispositivi, situati nella stessa area, in contemporanea).

Perché viene chiamato 5G

5G è, molto semplicemente, l’acronimo di 5° Generazione. Si tratta, infatti, dello standard tecnologico che rappresenta la quinta generazione delle reti di telefonia mobile e cellulare. Questa tecnologia ha affiancato (e prenderà gradualmente il posto) del 4G e delle tecnologie precedenti. A sua volta, il 5G passerà il testimone al 6G ovvero alla sesta generazione delle connessioni di rete mobile.

Come funziona il 5G

Il 5G si caratterizza per alcune caratteristiche esclusive rispetto alle generazioni precedenti, a partire dalle frequenze utilizzate che si dividono in banda bassa (fino a 1 GHz), banda media (fino a 6 GHz) e banda elevata (detta anche a onde millimetriche, 26,6-27,5 GHz). Le peculiarità tecniche che rendono possibile lo scambio di dati tramite rete 5G garantisce la possibilità di realizzare connessioni più veloci, con una velocità teorica che può arrivare a 10 Gigabit al secondo, registrando un consumo di dati elevato in pochi secondi, una latenza di pochi ms e la possibilità di gestire una maggiore quantità (almeno 10-100 maggiore per km2) di dispositivi per unità di superficie rispetto al 4G.

5G in Italia

Il 5G in Italia è disponibile, per i consumatori, a partire dal 2019 grazie al lancio delle reti di quinta generazione di Vodafone e TIM, due dei principali operatori di telefonia mobile in Italia. Attualmente, tutti gli operatori MNO (ovvero gli operatori dotati di un’infrastruttura di rete proprietaria) in Italia mettono a disposizione dei loro clienti la possibilità di utilizzare il 5G (talvolta solo con tariffe dedicate o a fronte dell’attivazione di un’opzione a pagamento). Anche alcuni operatori virtuali MVNO (che non hanno un’infrastruttura di rete ma si “appoggiano” sulla rete di un MNO) hanno integrato il 5G nella loro offerta. In qualsiasi momento, gli utenti italiani hanno la possibilità di verificare la copertura del 5G.

Come accedere al 5G

Per usare il 5G è necessario rispettare alcune condizioni: l’accesso alla rete 5G è vincolato alla disponibilità di un dispositivo dotato di un modem 5G e, quindi, in grado di connettersi alle reti di quinta generazione. La maggior parte degli smartphone commercializzati sul mercato oggi sono dotati del supporto al 5G, grazie all’integrazione di un modem compatibile con questa tecnologia all’interno del SoC. Per connettersi alla rete 5G, inoltre, è necessario avere una SIM con un piano tariffario che include l’uso della rete di quinta generazione. Bisogna, inoltre, trovarsi in un’area in cui c’è copertura della rete 5G.