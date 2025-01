Samsung Galaxy in arrivo i modelli low cost: A06 5G, F06 5G, F16 5G e M16 5G

Fonte foto: Samsung

Samsung sta lavorando a un importante aggiornamento della sua gamma di smartphone. Dopo aver lanciato i nuovi Galaxy S25 e in attesa del debutto dei mid-range A26, A36 e A56, in arrivo entro il mese di marzo, la casa coreana è pronta a svelare ben quattro nuovi smartphone low cost.

La fascia bassa rappresenta un segmento molto importante per Samsung, in particolare per sostenere le vendite in alcuni mercati strategici, come il sud est asiatico. I quattro nuovi modelli in arrivo, che andranno ad affiancarsi al recente Galaxy A16 (in foto), ricopriranno un ruolo importante per il futuro dell’azienda.

I nuovi low cost di Samsung

La sezione di supporto del sito Samsung India ha svelato l’esistenza di quattro nuovi modelli:

SM-A066B/DS

SM-E066B/DS

SM-E166P/DS

SM-M166P/DS

Sulla base di indiscrezioni precedenti e dei dati di certificazione Bluetooth SIG, è possibile assegnare un nome a ciascun modello: i quattro nuovi smartphone Samsung saranno i Galaxy A06 5G, F06 5G, F16 5G e M16 5G.

Il nuovo Galaxy A06 5G, così come il Galaxy F06 5G, destinato ad altri mercati, dovrebbero sfruttare il chip MediaTek Dimensity 6300 affiancato da 4 GB di memoria RAM e dal sistema operativo Android 15 con One UI 7. Per entrambi gli smartphone ci sarà un display LCD da 6,7 pollici oltre a una fotocamera principale da 50 Megapixel e una fotocamera anteriore da 8 Megapixel. La batteria, invece, avrà una capacità di 5.000 mAh con ricarica da 25 W.

I nuovi Galaxy F16 5G e Galaxy M16 5G dovrebbero essere dei rebrand del Galaxy A16 5G e, quindi, dovrebbero avere un display AMOLED da 6,7 pollici di diagonale, il SoC MediaTek Dimensity 6300, 8 GB di memoria RAM, una batteria da 5.000 mAh, con ricarica da 25 W, e una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel. Anche in questo caso ci sarà Android 15 con la One UI 7.

Tutta la nuova generazione di low cost di Samsung dovrebbe ricevere un supporto software di lunga durata, con 5-6 anni di aggiornamenti garantiti a partire dalla data di lancio. Maggiori informazioni in tal senso arriveranno, però, solo nelle prossime settimane.

Quando arrivano i nuovi low cost di Samsung

I quattro nuovi smartphone Samsung arriveranno sul mercato nel corso dei prossimi mesi, probabilmente già entro la fine del primo trimestre del 2025. La distribuzione varierà in base al mercato.

In Italia, ad esempio, dovrebbe arrivare soltanto il Galaxy A06 5G, modello destinato alla fascia bassa del mercato (con un prezzo inferiore ai 150 euro) dove oggi Samsung non propone nuovi smartphone con supporto al 5G. Gli altri tre smartphone sono destinati, invece, ad altri mercati.