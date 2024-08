Galaxy Book4 Edge, il computer Samsung a prezzo stracciato: sconto esagerato

Doppio sconto per il PC portatile top di gamma di Samsung: oltre allo sconto in pagina puoi aggiungere due coupon sconto per un valore di 500 euro. Ecco quanto costa.

L’intelligenza artificiale sta oramai prendendo il sopravvento in qualsiasi settore e sta mostrando i suoi effetti anche sugli smartphone e sui computer. Le aziende oramai si sfidano a colpi di nuovi sistemi di intelligenza artificiale che ti semplificano la vita di tutti i giorni. Oramai sono in grado di tradurre in tempo reale, di effettuare una ricerca sui motori di ricerca cerchiando semplicemente un oggetto in una foto, oppure offrire consigli su come realizzare una presentazione di lavoro. Copilot è il sistema AI sviluppato da Microsoft e presente sul sistema operativo Windows e pian piano sta facendo capolino su un gran numero di computer portatili, soprattutto i più recenti e performanti.

Tra questi c’è anche il Galaxy Book4 Edge, PC portatile lanciato da poco tempo sul mercato e protagonista di una super offerta su Amazon. Da oggi, infatti, è disponibile con un triplo sconto che ti fa risparmiare ben 600 euro. Lo sconto totale sfiora il 40% e approfitti di un super minimo storico. Devi, però, essere molto veloce nell’approfittarne: i coupon potrebbero terminare molto presto. Il computer è dotato di ottime componenti ed è in tutto e per tutto un notebook top di gamma, perfetto per chi lavora ed è alla ricerca di un dispositivo performante. Per acquistarlo spedito e consegnato da Amazon, clicca sul link qui in basso.

Galaxy Book4 Edge: prezzo, offerta e sconto Amazon

Triplo sconto e prezzo mai visto prima per il notebook Samsung. Da oggi è disponibile con un triplo sconto che fa crollare il prezzo. Oltre a quello del 9% presente in pagina, puoi applicare un primo coupon che ti fa risparmiare 199,99 euro e poi un ulteriore sconto di ben 300 euro. Il prezzo finale è di 1099,01 euro, con un risparmio di 600 euro (sconto di quasi il 40%). Lo puoi anche pagare a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. La consegna è molto rapida e avviene nel giro di qualche giorno. Per effettuare il reso, invece, hai 14 giorni di tempo, come da nuove indicazioni del sito di e-commerce.

Galaxy Book4 Edge: le caratteristiche tecniche

Un computer che ti sorprende e che lavora "a braccetto" con l’intelligenza artificiale. Il nuovo Galaxy Book4 Edge è la soluzione perfetta per chi è alla ricerca di un PC top di gamma pensato appositamente per il lavoro. A bordo trovi diverse funzioni interessanti, a partire dal sistema Copilot di Windows e dal sistema Galaxy AI di Samsung. Le due tecnologie sfruttano al meglio l’intelligenza artificiale e rendono questo computer del colosso sudcoreano utilissimo nella vita di tutti i giorni e sul lavoro, semplificando tante azioni routinarie o standardizzando operazioni che in passato richiedevano diversi minuti.

L’intelligenza artificiale non è solo nelle funzioni, ma anche all’interno delle singole componenti. Come ad esempio il processore Snapdragon Elite X, nuovo chip pensato appositamente per il mondo dei computer e che assicura prestazioni top, anche grazie ai 16 gigabyte di RAM e al SSD da 512 gigabyte. Samsung si conferma una certezza anche per quanto riguarda lo schermo: il display Dynamic AMOLED da 14 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz assicura colori brillanti e un utilizzo fluido.

Leggero, con dimensioni compatte, è perfetto da portare in viaggio o in una trasferta di lavoro. La batteria dura tutto il giorno, anche con un utilizzo intenso. Non mancano le porte per la connettività e una videocamera per le call di lavoro. Un PC completo, con tecnologie innovative e a un prezzo veramente vantaggioso.

