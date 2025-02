Samsung, questo PC è da comprare subito: prezzo crollato e minimo storico

Fonte foto: Samsung

Alcune tipologie di lavoro richiedono computer sempre più performanti in grado di supportare programmi con funzionalità avanzate. Pensiamo ad esempio a chi utilizza app per il montaggio video, fotoritocco, realizzazione di progetti in 3D e più in generale per tutto il mondo della produttività. Per rispondere a questi bisogno, i produttori in questi ultimi anni stanno lanciando PC portatili sempre più performanti in grado di durare negli anni. Come ad esempio il Galaxy Book4 Pro, computer che da oggi è disponibile in offerta con un super sconto del 42% che fa risparmiare ben 800 euro sul prezzo di listino. E hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. Acquistandolo oggi ricevi anche il pacchetto Intel Software AI che ti mette a disposizione tanti strumenti utili per il lavoro quotidiano.

Questo PC di Samsung è quanto di meglio tu possa trovare oggi sul mercato. A bordo trovi l’ottimo processore Intel Core Ultra 7 che supporta qualsiasi tipologia di app e programma, con a supporto ben 16 gigabyte di RAM e un SSD da 512 gigabyte. La ciliegina sulla torta è il display Dynamic AMOLED 2x da 14 pollici con risoluzione elevatissima. Un PC completo, compatto, leggero e che non ha teme paragoni. Una delle migliori alternative ai MacBook Pro di Apple.

Galaxy Book4 Pro

Galaxy Book4 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Con l’offerta di oggi il Galaxy Book4 Pro diventa immediatamente lo smartphone top di gamma da comprare oggi. Su Amazon è disponibile a un prezzo di 1099,99 euro con uno sconto del 42% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi ben 800 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 222 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Inoltre, chi acquista il PC oggi ricevi anche il software Intel per l’intelligenza artificiale con tanti strumenti gratuiti molto utili nella vita di tutti i giorni.

La disponibilità del computer portatile è immediata e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore. Per il reso gratuito, invece, hai quattordici giorni di tempo, come per la maggior parte dei dispositivi acquistati su Amazon.

Galaxy Book4 Pro

Galaxy Book4 Pro: le caratteristiche tecniche

Il Samsung Galaxy Book4 Pro monta il processore Inter Core Ultra 7, che poggia su una NPU avanzata, ma anche sull’intelligenza artificiale, ormai un "must" su tutti i tipi di dispositivi. Abbinati troviamo 16 gigabyte di RAM e una memoria SSD da 512 gigabyte, per prestazioni fluide anche in modalità multitasking. Questa versione in offerta su Amazon prevede uno schermo da 14", con un display che riproduce immagini dai colori vividi e brillanti, preservando la dinamicità delle sequenze in caso di gaming o streaming. Quindi si presta bene per ogni genere di utilizzo, dal lavoro al passatempo. Bene anche le videochiamate, grazie al comparto audio-video di alta qualità. Sistema operativo Windows 11 Home già preinstallato. Tante le porte per connettersi: USB-A, HDMI, slot microSD e 2 uscite Thunderbolt 4.

Una delle chicche di questo laptop è senza dubbio lo schermo touch, così puoi utilizzarlo come fosse un tablet. Schermo che è super protetto dal vetro basato sulla tecnologia Corning Gorilla Glass con DX, la quale vanta anche un ulteriore vantaggio: quello di ridurre al minimo i riflessi sullo schermo, pertanto potrai usarlo da qualsiasi angolazione senza essere infastidito dalla presenza di luci mentre lavori, studi, giochi, sei in videocall o guardi contenuti in streaming. Importante poi la funzione Vision Booster, la quale è in grado di rilevare automaticamente la quantità di luce presente e regolare di conseguenza in automatico i contrasti e i colori sullo schermo. Utilizzarlo in pieno giorno all’aperto o nel buio delle ore notturne non costituirà mai un problema. Si trasporta facilmente grazie al design ultrasottile, ma anche al fatto che sia leggerissimo.

Galaxy Book4 Pro