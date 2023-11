Samsung, questo è il computer da comprare subito: sconto impressionante

Fonte foto: Samsung

Tra le tante offerte del Black Friday in corso da giorni su Amazon, ce ne sono alcune che catturano l’occhio all’istante. Come questa che troviamo per il computer portatile Samsung Galaxy Book3 Pro, PC con un’ottima scheda tecnica e che si adatta a tutti gli utilizzi: dallo studio al lavoro passando per il tempo libero.

L’aspetto interessante di oggi è la promo. Oggi lo trovi con uno sconto di ben 500€ rispetto a quello di listino. Uno sconto del 28% che fa segnare un nuovo minimo storico. Un super prezzo per un PC con 8GB di RAM e un SSD da 512GB, quanto basta per assicurare le giuste performance e il giusto spazio.

Samsung Galaxy Book3 Pro: le caratteristiche tecniche

Il Samsung Galaxy Book3 Pro è dotato di uno schermo di 14", basato sulla tecnologia Dynamic AMOLED 2X, la quale rende i colori vividi e le immagini più realistiche. Il portatile rientra tra i prodotti con marchio Intel EVO, cosa significa? Che è dotato di una serie di requisiti che lo rendono premium, quali reattività, durata della batteria, ricarica rapida e supporto dei più recenti standard in termini di connettività. Il processore è il potente Intel Core i5-1340P di tredicesima generazione che garantisce alte prestazioni anche in caso di multitasking estremo. Bene anche il comparto audio, grazie agli altoparlanti progettati in collaborazionecon AKG e con il supporto al Dolby Atmos.

Il processore è supportato da una strepitosa combo RAM-ROM: infatti, il laptop monta 8GB RAM, mentre per quanto concerne la memoria, parliamo di 512GB SSD. Il sistema operativo è l’ultimo di casa Microsoft, ovvero Windows 11 Home. Il design ultra sottile fa sì che può essere inserito facilmente nello zaino; inoltre, il corpo in alluminio che pesa poco meno di 1,2 kg lo rende leggerissimo e allo stesso tempo resistente agli urti.

Samsung Galaxy Book3 Pro: prezzo e offerta Black Friday

Grazie alla promo Black Friday potrai pagarlo molto meno, scontato di ben 500 euro! Infatti, il risparmio è del 28% che fa scendere il prezzo a 1.299 euro. Lla restituzione è stata prorogata da Amazon al 31 gennaio 2024, quindi potrai testarlo con calma. Insomma, un’offerta imperdibile per chi vuole avvalersi di un portatile dalle alte prestazioni e adatto a tutti gli utilizzi.

