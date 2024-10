Prezzo stracciato per il portatile Samsung: va comprato subito

Sconto mai visto prima per il portatile top di Samsung. Versatile e completo, permette do lavorare ovunque ci si trovi.

L’ideale per lavorare in mobilità. Non solo è leggero e compatto, ma mette a disposizione anche un display touchscreen, grazie al quale poter lavorare agevolmente in qualunque posto ci si trovi. Insomma, il Samsung Galaxy Book3 360 è un vero e proprio campione di funzionalità e di mobilità.

L’ultrabook del colosso sudcoreano dell’elettronica è il compagno perfetto per chiunque ami lavorare senza costrizioni, di spazio o tempo. Merito di dimensioni ridotte e peso contenuto (meno di 1,2 chilogrammi), oltre a una scheda tecnica da primo della classe. Basta scorrere le specifiche tecniche del computer portatile Samsung per rendersi conto che si tratti di uno dei migliori oggi disponibili in commercio. Un dispositivo grazie al quale si potrà lavorare, passare il tempo libero e giocare senza problemi di sorta.

E grazie all’offerta top garantita oggi da Amazon, potrai comprarlo al prezzo più basso del web: non lo troverai a un prezzo più conveniente.

Sconto esagerato sul portatile Samsung: offerta e prezzo finale

Un prezzo davvero imperdibile, quello a cui è possibile acquistare oggi l’ultrabook del produttore sudcoreano. Il Galaxy Book3 360 è disponibile con uno sconto del 52% al prezzo più basso di sempre su Amazon. Comprandolo adesso lo paghi 649,00 euro contro i 1399,00 euro del listino.

Un risparmio considerebole rispetto al prezzo consigliato dallo stesso produttore: oggi ti costa ben 750 euro in meno.

Samsung Galaxy Book3 360 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Se il comparto hardware è di assoluto livello, il Galaxy Book3 360 eccelle per versatilità e facilità di utilizzo. Merito principalmente dello schermo touch, che permette di utilizzarlo anche a mo’ di tablet. Come dice anche il nome, infatti, il monitor dell’ultrabook del produttore sudcoreano può esser fatto completamente ruotare, facendolo poggiare sulla base del computer stesso. In questo modo il Galaxy Book3 diventa un vero e proprio tablet, mantenendo intatte le funzionalità da computer portatile con sistema operativo Windows.

Il display SuperAMOLED da 13,3 pollici garantisce colori vividi e realistici oltre a un’ottima visibilità anche se esposto alla luce diretta del sole. Perfetto, dunque, sia per lavorare in mobilità, sia per vedere film e serie TV: è infatti in grado di garantire un’esperienza visiva senza paragoni, come quella dei TV OLED dello stesso produttore sudcoreano.

All’interno del guscio trova spazio il processore Intel Core i5 di tredicesima generazione, supportato da 8 gigabyte di memoria RAM e 256 gigabyte di spazio d’archiviazione. Un comparto hardware che permette di lavorare senza problemi – anche con gli applicativi più esigenti, come i programmi di fotoritocco o montaggio – o passare il tempo libero.

La batteria assicura un’autonomia prolungata: potrete lavorare tutto il giorno ovunque ti trovi senza che ci sia bisogno di dover cercare una presa di corrente nelle vicinanze. E nel caso in cui la carica si stia esaurendo, nessun problema: la ricarica veloce permette di ottenere ore supplementare di utilizzo con pochi minuti di collegamento alla presa della corrente.

