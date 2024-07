Amazon, questo è il computer da comprare adesso: risparmi 900 euro

Il Galaxy Book3 Pro è in promo con uno sconto del 39% e risparmi ben 900 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero

Fonte foto: Samsung

Samsung non è solo elettrodomestici, smartphone e smart TV. Il produttore sudcoreano da diversi anni ha lanciato anche i suoi computer portatili, ottenendo un buon successo grazie a dispositivi veramente competitivi. Come ad esempio il Galaxy Book3 Pro, il top di gamma nella lineup di notebook Samsung. Un computer che si pone in diretta concorrenza con il MacBook Pro e che ha lo stesso target di riferimento: persone alla ricerca di un laptop performante da utilizzare per lavoro. Programmi di fotoritocco, app per il video editing e il montaggio, programmi per la produttività: con questo Galaxy Book3 Pro puoi fare veramente di tutto grazie a uno schermo con pochi eguali (super fluido e con risoluzione 3K) e con un processore Intel i7 di ultima generazione.

Oggi, però, non vi parliamo di questo PC per le sue caratteristiche, bensì per l’offerta disponibile su Amazon. Il Galaxy Book3 Pro, infatti, è disponibile su Amazon con uno sconto del 39% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi ben 900 euro su quello di listino. Uno sconto assurdo che si arricchisce anche della possibilità di dilazionare il prezzo in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. Diminuisci l’esborso iniziale e fai un ottimo acquisto. Non farti scappare questa opportunità e approfittane subito.

Galaxy Book 3 Pro

Il 16 e 17 luglio c’è il Prime Day con offerte esclusive sui prodotti tech e non solo. Se ancora non sei cliente Prime, puoi iscriverti gratis per i prime 30 giorni e accedere alle offerte esclusive, cliccando qui.

Per seguire le offerte e non perdere le migliori promozioni iscriviti gratuitamente ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte di Tecnologia, di prodotti per la casa e per la cura della persona:

Galaxy Book3 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Sconto eccezionale del 39% per il Galaxy Book3 Pro che fa scendere il prezzo a 1.399 euro. Una cifra sicuramente elevata, ma stiamo parlando di uno dei migliori dispositivi nella sua categoria, quella dei PC per la produttività. Il risparmio su quello di listino è di ben 900 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 279,80 euro al mese utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto e messo a disposizione da Amazon. In questo modo diminuisce l’esborso iniziale e riesci comunque ad acquistare un ottimo prodotto. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi. Un’offerta da Prime Day qualche giorno prima dell’inizio ufficiale.

Galaxy Book 3 Pro

Galaxy Book3 Pro: caratteristiche tecniche

Potente, leggero e con prestazioni che nemmeno immagini. Il Galaxy Book3 Pro è quanto di meglio possa offrire il mercato in questa particolare categoria di prodotto. Samsung ha fatto le cose per bene dotando questo dispositivo di una scheda tecnica eccezionale. Vediamola insieme.

Partiamo dallo schermo, una delle peculiarità di questo computer portatile. Il Galaxy Book3 Pro è dotato di uno schermo Dynamic AMOLED 2X da 16 pollici con risoluzione 3K (2880×1800 pixel) e con un refresh rate fino a 120 Hz. Immagini e colori unici, super scorrevole, perfetto per chi lavora nel mondo della creatività. Inoltre, protegge anche gli occhi dopo un utilizzo intenso. A questo bisogna aggiungere un ottimo processore Intel i7 di tredicesima generazione con a supporto 16 gigabyte di RAM e un SSD da 1 terabyte. Così non avrai problemi nel salvare documenti di lavori e nell’installare tutti i programmi di cui hai bisogno. Un PC pensato appositamente per la produttività.

Essendo un PC pensato per il mondo del lavoro, è dotato anche di una webcam ad altissima definizione e di alcune funzioni pensate appositamente per le videocall. Come ad esempio la cancellazione del rumore con intelligenza artificiale, un microfono di altissima qualità e una modalità Studio che semplifica le call con tante persone. Non manca un sistema audio top di gamma per ascoltare tutto al meglio.

Sul fronte della batteria non ti devi preoccupare. Con un singolo ciclo di ricarica riesci a coprire 5-6 ore di lavoro senza troppi problemi. E con il caricatore rapido hai la piena autonomia in pochissimo tempo. Chiudiamo con le dimensioni: pesa pochissimo, è compatto e perfetto da portare nello zaino.

Galaxy Book 3 Pro