Galaxy Book3 Pro, il prezzo è in picchiata: ecco l’affare del giorno

Il MacBook Pro è considerato da molti una delle migliori soluzioni per chi utilizza il PC soprattutto per lavorare o per creare. Ma non è l’unica. Ci sono tantissimi altri modelli che utilizzano il sistema operativo Windows altrettanto validi e che in molti casi offrono delle prestazioni anche superiori. In questa lista figura anche il Galaxy Book3 Pro, ultima creazione prodotta da Samsung e da poco lanciato sul mercato. Il suffisso "Pro" fa già capire la bontà del dispositivo. In questo PC portatile tutto è pensato per assicurare le massime prestazioni, a partire da uno schermo che non ha nulla da invidiare a quello presente su un MacBook Pro.

Oggi, però, a catturare l’attenzione non sono tanto le caratteristiche del PC, bensì il prezzo a cui lo troviamo su Amazon. Il Galaxy Book3 Pro, infatti, è disponibile su Amazon con uno sconto del 41% e risparmi più di 700€ sul prezzo di listino. Una promo eccezionale per uno dei migliori PC portatili da lavoro disponibili sul mercato. Acquistandolo oggi, oltre ad approfittare del minimo storico, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis. Approfittane subito.

Galaxy Book3 Pro: le caratteristiche tecniche

Nonostante sia un colosso della tecnologia e produca veramente di tutto, dai frigoriferi, agli elettrodomestici, fino ad arrivare agli amati smartphone, quando si pensa a un computer portatile, il primo pensiero non è di certo a Samsung. In pochi sanno, però, che negli ultimi anni l’azienda sud-coreana ha fatto grossi passi in avanti, lanciando sul mercato dispositivi super interessanti. E il Galaxy Book3 Pro ne è la dimostrazione.

Per capirlo basta vedere la scheda tecnica. E si parte forte già dallo schermo. Il PC portatile monta un display Dynamic AMOLED 2x da 14" con risoluzione 3K e con refresh rate fino a 120Hz. Un monitor pensato appositamente per chi utilizza il PC per la produttività: puoi montare video senza nessun problema e con la miglior risoluzione possibile. La potenza è assicurata dall’ottimo processore Intel Core i5 di tredicesima generazione in grado di gestire carichi di lavoro pesanti a velocità incredibili. E viene coadiuvato da 8GB di RAM e da un SSD da 512GB. La scheda grafica integrata Intel Xe è il giusto compromesso, non essendo un PC pensato per giocare.

Il design elegante e le dimensioni compatte e leggere lo rendono il perfetto compagno di viaggio: poco più di un chilo per solo 11 millimetri di spessore. Ottimo anche il comparto audio grazie agli altoparlanti AKG con supporto alla tecnologia Dolby Atmos. E non manca una videocamera frontale con cui fare le call di lavoro: AI Noise Cancelling avanzato, Auto Framing ed effetti di sottofondo, combinati con la fotocamera grandangolare e microfoni di alta qualità, ti garantiscono la massima risoluzione e un audio professionali in ogni videochiamata. Chiudiamo con una batteria che ti accompagna a fine giornata senza troppi patemi e con la ricarica rapida hai una dose extra di energia in pochissimo tempo.

Galaxy Book3 Pro: offerta, prezzo e sconto Amazon

Prezzo mai visto prima per il Galaxy Book3 Pro. Oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 41% che fa crollare il prezzo a 1065,99€. Un minimo storico che lo fa diventare immediatamente un best-buy, visto che il risparmio netto è di circa 740€. Ma non finisce qui: hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out. Non approfittarne sarebbe un grosso errore, soprattutto in vista dell’inizio delle scuole e del rientro a lavoro. È un PC con cui puoi fare veramente di tutto. Acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni.

