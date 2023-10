Galaxy Buds Live, le cuffie Samsung crollano di prezzo: sconto imperdibile

Fonte foto: Samsung

Le cuffie wireless sono un accessorio diventato oramai insostituibile per milioni di italiani: le utilizziamo in tantissime fasi della giornata. Sui mezzi pubblici per ascoltare la musica o i podcast, per fare le videochiamate di lavoro senza disturbare i nostri colleghi oppure mentre si lavora per sentire i propri brani preferiti. Oramai sul mercato se ne trovano a centinaia, tutte con caratteristiche e funzionalità differenti tra di loro. Quindi quale acquistare? Quale è il modello migliore? Rispondere a queste domande è impossibile, ogni persona ha esigenze differenti, ma puoi farti guidare dal prezzo. Infatti, molto spesso trovi in offerta modelli top di gamma con sconti esagerati. Come nel caso delle Samsung Galaxy Buds Live, cuffie top disponibili oggi su Amazon con uno sconto del 65% e risparmi ben 110€ sul prezzo di listino.

Le Galaxy Buds Live sono delle cuffie con un design iconico e con caratteristiche e funzionalità specifiche. Si adattano perfettamente al canale uditivo, sono dotate della cancellazione del rumore e sono comodissime da indossare. Grazie ai tre microfoni integrati le chiamate sono sempre perfette. Inoltre, sono compatibili con qualsiasi smartphone, anche l’iPhone. Delle cuffie con queste caratteristiche e a un prezzo così basso sono da acquistare subito.

Samsung Galaxy Buds Live: caratteristiche tecniche

Si tratta di cuffie davvero confortevoli, create in modo ergonomico per entrare perfettamente nell’orecchio ed essere impercettibili. Così da poter essere utilizzate anche per tutto il giorno senza dare alcun fastidio. Le dimensioni sono compatte. Comoda anche la custodia che può essere facilmente portata con sé, così da ricaricarle all’occorrenza ovunque ci si trovi. Presenti anche 3 microfoni: due esterni servono per garantire il blocco del rumore esterno, il terzo invece serve esclusivamente per l’uscita della tua voce.

Grazie alla tecnologia AKG e alla cancellazione attiva del rumore, gli auricolari sono perfetti per ogni occasione. Ottima anche l’autonomia della batteria, che garantisce un uso continuativo fino a 21 ore. Vanta anche la ricarica wireless rapida, così anche se dimentichi di ricaricarle, le avrai pronte all’uso in pochi minuti. Dimenticherai di prendere il telefono dalla tasca o dalla borsa: infatti, con un semplice tocco potrai mettere in pausa la musica, riprodurla o cambiare brano. Così come rispondere alle chiamate o rifiutarle.

Samsung Galaxy Buds Live: prezzo e offerta su Amazon

Il prezzo delle Samsung Galaxy Buds Live sono crollate del 65%, quindi oggi le paghi 59,99€. Un bel risparmio insomma, visto che parliamo di 110 euro in meno rispetto a quello di listino. Gli auricolari wireless di Samsung sono già disponibili per la spedizione e la consegna avviene in meno di ventiquattro ore.

