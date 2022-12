Galaxy S21 FE, lo sconto è esagerato: offerta eccezionale

C’è un dispositivo che in questi ultimi giorni sta facendo molto parlare di sé. E non per le caratteristiche, bensì per la super promo che troviamo su Amazon. Ci riferiamo al Galaxy S21 FE, dispositivo uscito sul mercato da oramai un paio di mesi (è stato uno dei primi a debuttare in questo 2022) e che oggi si trova in super offerta sul sito di e-commerce. E parliamo di super offerta perché lo sconto è di ben il 36% e il risparmio sul prezzo di listino supera i 270€. Il prezzo scende sotto la soglia dei 500€ e diventa un super affare per chi è alla ricerca di un dispositivo top di gamma/premium, con un’ottima scheda tecnica e che assicura prestazioni elevate.

A bordo del Galaxy S21 FE, infatti, troviamo quanto di meglio possa offrire il mercato. Uno schermo super fluido che raggiunge un refresh rate di 120Hz, un processore Snapdragon ultra-prestazionale e un comparto fotografico su cui poter fare affidamento in ogni situazione. Insomma, la scelta ideale per chi vuole uno smartphone premium, ma allo stesso tempo non vuole svenarsi e spendere più di 500€. In vista del Natale è un’ottima idea regalo, sia per sé sia per partner o familiari. La promo non ha una data di scadenza e per questo vi consigliamo di approfittarne il prima possibile.

Galaxy S21 FE: la scheda tecnica

Il Galaxy S21 FE è una versione speciale del dispositivo top di Samsung. FE è l’acronimo di Fan Edition e l’azienda sud-coreana ha seguito proprio i feedback degli utenti per realizzare lo smartphone. E il risultato è davvero sorprendente: il Galaxy S21 FE ha un design ricercato e colori unici abbinati a una scheda tecnica che ha pochi rivali.

Partiamo da uno degli elementi di spicco di questo dispositivo: lo schermo. Troviamo un display Dynamic AMOLED 2X da 6,4" con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120Hz che lo rende molto fluido nell’utilizzo quotidiano. I colori sono molto vivaci e grazie alla presenza del vetro Gorilla Glass Victus lo schermo è anche molto resistente, sia alle cadute sia ai graffi. Sotto la scocca è presente l’affidabilissimo processore Snapdragon 888 con a supporto 6GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Un altro dei punti di forza del dispositivo è il comparto fotografico. Samsung ha lavorato molto sotto questo aspetto per rendere il dispositivo allo stesso livello degli altri top di gamma presenti sul mercato. Nella parte posteriore troviamo una tripla fotocamera con sensore principale da 12MP, fotocamera ultra-grandangolare da 12MP e teleobiettivo da 8MP. La fotocamera per i selfie è da ben 32MP. Grazie alla modalità Notte è possibile scattare foto e registrare video con un’ottima qualità anche quando c’è poca luce. Con la funzione Space Zoom 30x, invece, è possibile inquadrare dei piccoli dettagli anche da molto lontano senza perdere di qualità.

Chiudiamo con l’ottima batteria da 4500mAh che permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi. E con la ricarica rapida si impiega poco più di un’ora per avere il 100% di autonomia.

Galaxy S21 FE in offerta su Amazon: prezzo e sconto

La super offerta di oggi riguarda il Galaxy S21 FE. Lo smartphone top di Samsung è in offerta a un prezzo di 493€, il punto più basso raggiunto nell’ultimo periodo. Lo sconto è davvero importante: ben il 36% e si risparmiano più di 270€ sul prezzo di listino. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio offerto da Cofidis e che si attiva solamente durante la fase di check-out. Il dispositivo è già disponibile per la spedizione e la consegna avviene nel giro di pochi giorni. Per il reso si ha tempo fino al 31 gennaio 2023.

