Samsung, questo smartphone top costa pochissimo: a questo prezzo è un affare

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Fonte foto: Samsung Newsroom

Può costare uno smartphone top la metà rispetto al suo prezzo di lancio? La risposta è sì se trovi l’offerta giusta al momento giusto. Ed è quello che accade questa domenica mattina (9 settembre, ndr) con il Galaxy S21 FE, telefonino con una scheda tecnica molto interessante e presente sul mercato da oramai un po’ di tempo. Smartphone che, però, resta ancora attuale, grazie a componenti top di gamma e ai continui aggiornamenti rilasciati dal produttore sud-coreano. L’offerta presente su Amazon oggi è davvero straordinaria: lo sconto del 45% fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi più di 300€ sul prezzo di listino. Una promo così non la si era mai vista per un dispositivo con caratteristiche veramente top.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Non stiamo esagerando: il Galaxy S21 FE ha tutto quello che ci si aspetta da un dispositivo di questo tipo, a partire da uno schermo super fluido, un processore che assicura prestazioni elevate e permette di utilizzare qualsiasi tipologia di applicazione. E non manca un comparto fotografico con sensori di ultima generazioni e tecnologie che sfruttano al meglio l’intelligenza artificiale. Insomma, uno smartphone completo e che oggi trovi allo stesso prezzo di un medio di gamma. Approfitta subito della promo prima che termini.

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 FE: la scheda tecnica

Il Galaxy S21 FE è uno smartphone che Samsung ha realizzato seguendo i consigli degli utenti. Non a caso FE è l’acronimo di Fan Edition e nella scheda tecnica ritroviamo delle richieste degli utenti, a partire da un processore super prestazionale e da un comparto fotografico da vero smartphone top. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche.

Partiamo dallo schermo. Il telefono Samsung è dotato di un display Dynamic AMOLED 2X da 6,4" con risoluzione FHD e tecnologia Super Smooth per un refresh rate fino a 120Hz che lo rende scorrevole e fluido con tutte le app social e i videogame. E grazie al vetro Gorilla® Glass Victus™ è anche super resistente agli urti e alla cadute. Sotto la scocca trova posto il processore Snapdragon 888 con a supporto 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, quanto basta per avere prestazioni top in qualsiasi situazione.

Uno degli aspetti su cui si nota maggiormente la mano degli utenti è il comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera: il sensore principale è da 12MP, con a fianco un obiettivo ultra-grandangolare da 12MP e un teleobiettivo da 8MP. Il tutto è supportato dall’intelligenza artificiale e dalle modalità di scatto professionali sviluppate da Samsung, tra cui la modalità Notte che permette di scattare immagini luminose anche in assenza di luce. La fotocamera frontale, invece, è da ben 32MP.

La batteria da 4500mAh permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi e grazie alla ricarica rapida ottieni una carica extra in poco tempo. Lo smartphone ha ricevuto anche la certificazione IP68: resiste agli schizzi e alla polvere

Galaxy S21 FE: prezzo, offerta, sconto Amazon

Sconto superlativo per il Galaxy S21 FE. Da oggi lo troviamo in offerta con uno sconto del 45% a un prezzo di 425,76€. Per uno smartphone con le caratteristiche che abbiamo visto si tratta di un prezzo eccezionale ed è anche il minimo storico di quest’ultimo periodo. Il risparmio sul prezzo consigliato è di quasi 350€ e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out. Lo smartphone Samsung è già disponibile e la consegna avviene in tempi rapidissimi, anche meno di ventiquattro ore. Per il reso gratuito hai a disposizione i classici 30 giorni garantiti agli utenti Prime.

Galaxy S21 FE