I fan dei prodotti a marchio Samsung, conosceranno sicuramente le Fan Edition, le edizioni "economiche" dei top di gamma del colosso sudcoreano che hanno inaugurato una nuova categoria di smartphone, sviluppata per portare nelle mani dei consumatori device di fascia alta ma con qualche compromesso, fatto per mantenere accessibile il prezzo.

E tra questi, c’è il Samsung Galaxy S21 FE, un prodotto molto interessante che, pur non essendo più così recente, è ancora in grado di dare filo da torcere a molti dei telefoni di fascia medio-alta sul mercato. Con le offerte Amazon il prezzo scende addirittura sotto i 400 euro e con uno sconto così, l’affare è servito.

Samsung Galaxy S21 FE: scheda tecnica

Samsung Galaxy S21 FE ha un display AMOLED da 6,4 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel) e refresh rate variabile fino a 120 Hz.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 888 con 6 GB di RAM e 128 GB di spazio per l’archiviazione, non espandibile.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 12 MP (ƒ/1.76) con stabilizzatore ottico dell’immagine (OIS), uno ultra-grandangolare da 12 MP (ƒ/2.2), un teleobiettivo con zoom 3X da 8 MP (ƒ/2.4). La fotocamera per i selfie è da 32 MP (f/2.2).

Tra le connessioni ci sono il 5G, il WiFi 6, Bluetooth 5.0, l’USB-C 3.2, il chip per l’NFC e le diverse soluzioni per la geolocalizzazione dell’utente tramite satelliti.

La batteria è da 4.500 mAh con ricarica cablata a 25 W e ricarica wireless a 15 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente OneUI 6.

Infine il Samsung Galaxy S21 FE è certificato IP68, ed è quindi resistente alla polvere e all’acqua, anche in caso di brevi immersioni.

Samsung Galaxy S21 FE: l’offerta su Amazon

Samsung Galaxy S21 FE è uno smartphone molto concreto, che punta tutto su una scheda tecnica versatile e un prezzo più che ragionevole, proprio di una Fan Edition.

Del resto parliamo di un device che è arrivato sul mercato con l’idea di essere un buon compromesso per chi ha bisogno di un prodotto dalle buone potenzialità, con la qualità costruttiva dei device a marchio Samsung ma che, naturalmente, non voleva (e non vuole) spendere le cifre esorbitanti per acquistare un top di gamma.

Il prezzo di listino presso venditori di terze parti è di 420 euro, ma sfruttando le offerte Amazon si può portare a casa il Galaxy S21 FE a 371,99 euro (-11%, -48 euro), un piccolo sconto che rende un po’ più accessibile uno smartphone che, nonostante qualche anno di servizio, riesce ancora ad essere ancora competitivo sul mercato.

