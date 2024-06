Samsung, prezzo crolla per lo smartphone top: è da comprare subito

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Questa nuova settimana di giugno comincia nel migliore dei modi. E non stiamo parlando né per il meteo (finalmente sta arrivando il sole) né per altre notizie, bensì per l’ottima promo disponibile su Amazon per uno smartphone top, e non uno qualsiasi. Stiamo parlando del Galaxy S22, smartphone top di gamma di Samsung uscito sul mercato da un po’ di tempo, ma ancora super affidabile e che assicura prestazioni più che soddisfacenti. A catturare l’attenzione, però, è l’ottima offerta che trovi oggi su Amazon. Il telefonino, infatti, è disponibile con uno sconto del 53% che fa scendere il prezzo al minimo storico e ti fa risparmiare più di 450 euro sul prezzo di listino.

Galaxy S22: prezzo, offerta e sconto Amazon

Super occasione per il Galaxy S22. Oggi trovi lo smartphone di Samsung a un prezzo di 399,99 euro, con uno sconto di ben il 53% rispetto a quello di listino. Si tratta di una promo mai vista prima per un dispositivo di questo tipo, un vero top di gamma a meno di metà del prezzo. Il risparmio è considerevole e supera i 450 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis e approfitti del minimo storico. La spedizione viene effettuata da Amazon e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Per effettuare il reso gratuito hai 14 giorni di tempo, come da nuove indicazioni del sito di e-commerce.

Galaxy S22: la scheda tecnica

Non bisogna farsi trarre in inganno dal fatto che il Galaxy S22 sia uscito sul mercato da oramai un po’ di tempo. Anche a distanza di mesi resta un ottimo telefono e che continua a ricevere gli aggiornamenti software e di sicurezza di Samsung.

Analizziamo la scheda tecnica partendo dallo schermo. Lo smartphone è dotato di un display Dynamic AMOLED da 6,1 pollici con risoluzione FHD e refresh rate che arriva fino a un massimo di 120 Hz che lo rende ancora più fluido nell’utilizzo di tutti i giorni. Le dimensioni sono veramente compatte e lo puoi utilizzare anche con una sola mano. La luminosità è veramente elevata e il display si vede bene anche sotto la luce del sole. Le prestazioni sono assicurate dal processore Exynos 2200 prodotto da Samsung e ottimizzato appositamente per questo dispositivo. A supporto anche 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna.

Ottimo il comparto fotografico. Nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, supportato da un obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e da un teleobiettivo da 10 megapixel. Tre fotocamere che si completano a vicenda e che ti permettono di scattare ottime foto in ogni momento. Non finisce qui. Hai a supporto anche le tecnologie di Samsung che sfruttano al meglio l’intelligenza artificiale, compresa Nightography che ti aiuta a scattare ottime immagini quando c’è poca luce. La fotocamera per i selfie è da 10 megapixel.

Chiudiamo con la batteria che ti accompagna fino a fine giornata senza troppi problemi e nel momento del bisogno puoi chiedere aiuto alla ricarica rapida.

