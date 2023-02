Galaxy S23, appena arrivati e già in super sconto: promo lampo

La prima a inaugurare la stagione delle presentazioni dei nuovi smartphone è Samsung. L’azienda sud-coreana ha tolto il velo alla nuova gamma dei Galaxy S che si compone di tre smartphone: Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra. Samsung non ha voluto stravolgere la strategia vincente dello scorso anno e ha portato sul mercato due smartphone molto simili che si differenziano per la grandezza dello schermo e per poche altre caratteristiche (Galaxy S23 e Galaxy S23+) e un dispositivo premium che riprende la filosofia della oramai pensionata gamma Galaxy Note (il Galaxy S23 Ultra). Quindi tre smartphone pensati per utilizzi differenti, ma con in comune le prestazioni al top.

L’altra grande novità riguarda la promo cashback lanciata da Samsung per il lancio dei suoi nuovi smartphone. Acquistandoli su Amazon, infatti, è possibile ottenere un rimborso fino a 180€ sul prezzo di listino. L’importante è acquistarlo entro il 16 febbraio e registrare l’acquisto sul sito di Samsung entro il 24 aprile. Il rimborso verrà effettuato direttamente dall’azienda sudcoreana. E c’è anche la super valutazione dell’usato. Insomma, ci sono tantissimi modi per risparmiare subito sull’acquisto del nuvo Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra.

Galaxy S23 Ultra

Gamma Galaxy S23: schede tecniche e caratteristiche

Nessuno stravolgimento nel design, nelle caratteristiche e nelle funzionalità. I vari Galaxy S23 seguono il solco tracciato dal modello dello scorso anno e portano novità specifiche per migliorar singoli aspetti dello smartphone.

Partiamo da una delle novità più interessanti: il processore. Su tutti e tre i modelli Samsung ha adottato il nuovissimo processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, un chipset realizzato con tecnologia a 4 nanometri in grado di assicurare prestazioni elevate. Altrettanto ottimo lo schermo su Galaxy S23 e S23 Plus è presente un Dynamic AMOLED 2x con refresh rate a 120Hz e risoluzione FHD. Sul Galaxy S23 Ultra, invece, è presente un display Dynamic AMOLED 2X da ben 6,8" e con risoluzione QHD.

Miglioramenti anche per quanto riguarda il comparto fotografico. Samsung si è concentrata molto sullo sviluppo della tecnologia Nightography che permette di scattare immagini e registrare video luminosissimi anche quando c’è poca luce. E il risultato è davvero eccezionale. Sul Galaxy S23 e sul Galaxy S23+ troviamo una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50MP, sensore ultra-grandanolare da 12MP e teleobiettivo 3x da 10MP. La fotocamera frontale, invece, è da 12MP. Leggermente differente il comparto fotografico del Galaxy S23 Ultra. Nella parte posteriore troviamo il nuovissimo sensore Samsung da ben 200MP, uno dei migliori che possiamo trovare al momento su uno smartphone. A supporto un sensore ultra-grandangolare da 12MP, un teleobiettivo da 10MP 3x, un altro teleobiettivo da 10MP 10x e troviamo anche la tecnologia Space Zoom 100x.

L’altra caratteristica che rende unico il Galaxy S23 Ultra è a presenza della SPen, il pennino "magico" che permette di sfruttare al meglio tutto l’hardware presente sullo smartphone. Una caratteristica che non troviamo su altri smartphone e che rende unica la serie Ultra di Samsung (retaggio della vecchia serie Note).

In questa nuova serie Galaxy S23, Samsung ha voluto strizzare l’occhio anche alla sostenibilità, utilizzando diversi materiali riciclati per produrre singole componenti dello smartphone.

Prezzi Galaxy S23 e cashback: come funziona

In linea con quanto fatto da tutti i produttori negli ultimi mesi, anche Samsung ha aumentato il prezzo dei suoi Galaxy S23. L’inflazione con l’aumento del costo della materie prime si sta abbattendo sempre di più sul mondo della tecnologia.

Il prezzo del Galaxy S23 nella versione 8GB + 128GB parte da 979€, e sale di 60€ per i 256GB di spazio d’archiviazione. Per il Galaxy S23 Plus si parte da 1229€(8+256), mentre per il Galaxy S23 Ultra il prezzo di partenza è di 1479€(8+256GB) e arriva a 1899€ per la versione 12GB +1TB.

Samsung, però, ha varato una promo lancio interessantissima: acquistando lo smartphone entro il 16 febbraio si ha diritto a un rimborso che varia in base al modello scelto e che arriva fino a un massimo di 18€. In questo promo rientrano anche i dispositivi acquistati su Amazon. I rimborsi si suddividono in questo modo:

Galaxy S23 Ultra 512GB: 180€

Galaxy S23 Plus 512GB: 120€

Galaxy S23 256: 60€.

Per ottenere il rimborso è necessario effettuare l’acquisto entro il 16 febbraio e registrare lo smartphone entro il 24 aprile sul sito del produttore sud-coreano.

Inoltre, acquistandoli su Amazon è possibile dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione dal sito di e-commerce. Oggi è il giorno giusto per acquistare il vostro Galaxy S23, non perdete questa promo speciale.

Galaxy S23

Galaxy S23 Plus

Galaxy S23 Ultra

