Galaxy S23, a questo prezzo è un affare per tutti: sconto esagerato

Quale è il momento migliore per acquistare uno smartphone? La risposta è abbastanza semplice: quando esce il nuovo modello e quello "vecchio" per diventare più appetibile deve scendere di prezzo. Per questo semplice sillogismo, uno dei migliori telefoni che puoi acquistare oggi è il Galaxy S23. La nuova gamma Galaxy S24, infatti, è uscita sul mercato da poco più di una settimana e nel giro di pochi giorni il prezzo del modello precedente è letteralmente crollato giù. Oggi, infatti, è in promo speciale su Amazon con uno sconto di ben il 29% e riesci a risparmiare quasi 300 euro sul prezzo di listino. E puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

A livello hardware le differenze tra Galaxy S23 e Galaxy S24 sono veramente minime e questo rende la versione più "vecchia" molto allettante. Inoltre, tutte le novità software che riguardano l’intelligenza artificiale e che sono state presentate la scorsa settimana arriveranno prossimamente anche sul Galaxy S23. Per questo motivo lo smartphone top di gamma di Samsung diventa super interessante, soprattutto a un prezzo che lo fa diventare un vero best buy. Non approfittarne sarebbe un grosso errore.

Galaxy S23: prezzo, sconto e offerta Amazon

Occasione unica per il chi è alla ricerca di uno smartphone top a un prezzo abbordabile. Il Galaxy S23 è disponibile in offerta con uno sconto del 29% a un prezzo di 699 euro, il più basso in questo ultimo periodo. Il risparmio sfiora i 300 euro e lo fa diventare un vero best-buy. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate da 139,80 euro al mese utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto e messo a disposizione dal sito di e-commerce. Il Galaxy S23 è già pronto per essere spedito e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni, anche meno di ventiquattro ore. Non farti sfuggire questa opportunità unica.

In alternativa, se sei alla ricerca anche di uno smartphone top, su Amazon è in promo il bundle che comprende il Galaxy S23 e il Galaxy Watch5 Pro. La spesa totale è di 948 euro, con uno sconto del 35% e risparmi 530 euro rispetto al prezzo di listino. Il Galaxy Watch5 Pro è uno dei migliori orologi nella sua categoria: super resistente, con funzionalità avanzate per il GPS e più di 90 modalità di allenamento. Un bundle da non farsi scappare.

Galaxy S23: la scheda tecnica

Tra gli smartphone top di gamma presenti sul mercato, il Galaxy S23 è uno dei più compatti e maneggevoli, tanto da poterlo utilizzare con una sola mano. È dotato, infatti, di uno schermo Dynamic AMOLED da 6,1 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz. Un display molto luminoso e che si vede bene anche sotto la luce del sole grazie a una luminosità elevata. Presente anche un sistema di protezione della vista che evita che gli occhi si affatichino. Sotto la scocca è presente l’ottimo processore Snapdragon 8 Gen 2 con 8GB di RAM e 128/256GB di memoria interna.

Il vero punto forte del Galaxy S23 è il comparto fotografico, grazie soprattutto alla rinnovata tecnologia Nightography che permette di scattare foto e registrare video di qualità professionale anche quando c’è poca luce. Comparto che verrà ulteriormente migliorato con gli aggiornamenti di intelligenza artificiale che Samsung rilascerà prossimamente. A livello hardware, nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultra-grandangolare da 12 megapixel e fotocamera con obiettivo ottico 3x da 10 megapixel. La fotocamera selfie è da 12 megapixel.

La batteria ti permette di coprire una giornata senza troppi patemi e nel momento del bisogno puoi utilizzare il caricatore rapido presente nella confezione.

