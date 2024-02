Galaxy S23 al minimo storico: prezzo in declino

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Se stavi aspettando il momento giusto per acquistare il Galaxy S23, ti diamo una buona notizia: è arrivato oggi. Con l’uscita del nuovo Galaxy S24, il modello lanciato lo scorso anno ha visto il prezzo scendere poco alla volta, fino a raggiungere oggi un nuovo minimo storico. Il merito è dello sconto del 31% che ti permette di risparmiare ben 300 euro su quello di listino. Un’occasione speciale per uno smartphone che resta ancora uno dei migliori tra quelli disponibili sul mercato: ottima scheda tecnica e aggiornamenti continui rilasciati da Samsung. Il produttore sud coreano ha assicurato che arriverà anche il nuovo sistema di intelligenza artificiale presentato con in queste ultime settimane e che renderà il Galaxy S23 uno smartphone eccezionale.

Per quanto riguarda la scheda tecnica, c’è ben poco da dire. Stiamo parlando di uno smartphone con ottime caratteristiche, dotato di un processore Snapdragon che supporta qualsiasi applicazione e che ottimizza il consumo di batteria. Il comparto fotografico è altrettanto straordinario, anche grazie alla presenza della tecnologia Nightography che assicura scatti e video perfetti anche in condizioni di scarsa luminosità. Insomma, un vero smartphone top di gamma e che non ha nessun timore di essere paragonato a telefoni molto più recenti.

Galaxy S23 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

È l’occasione del giorno. Da oggi su Amazon trovi il Galaxy S23 in promo speciale grazie a uno sconto del 31% che fa scendere il prezzo a 679 euro. Il risparmio è di ben 300 euro e si tratta del minimo storico di quest’ultimo periodo per il telefono top di Samsung. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che attivi in fase di check-out. La disponibilità dello smartphone è immediata e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore. Vi consigliamo di approfittarne subito, la promo potrebbe terminare molto presto.

Galaxy S23: la scheda tecnica

Uno smartphone che non cerca compromessi e che ti assicura prestazioni al top in ogni fase della giornata. Il Galaxy S23 resta ancora uno dei migliori smartphone Android sul mercato e uno dei pochi ad avere delle dimensioni veramente compatte. Infatti, è dotato di uno schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,1 pollici con risoluzione FHD e di cornici praticamente inesistenti. In un panorama internazionale in cui gli smartphone diventano sempre più grandi, il Galaxy S23 è uno dei pochi che puoi ancora utilizzare con una sola mano. Il display ha anche un refresh rate fino a 120 Hz che lo rende fluido e scorrevole, mentre la luminosità elevata lo rende visibile anche sotto la luce diretta del sole. La potenza è assicurata dal processore Snapdragon 8 Gen 2 con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Uno dei fiori all’occhiello del Galaxy S23 è il comparto fotografico. E non potrebbe essere altrimenti. Il produttore sud-coreano ha da sempre puntato molto su questo aspetto e sul Galaxy S23 trovi una fotocamera principale da 50 megapixel, supportata da un obiettivo ultra-grandangolare da 12 megapixel e da una fotocamera con teleobiettivo da 10 megapixel e zoom ottico 3x. La fotocamera selfie è da 12 megapixel. Non mancano le tecnologie Samsung, come ad esempio Nightography che assicura scatti e video perfetti anche quando c’è poca luce. La tecnologia Space Zoom, invece, permette di scattare con uno zoom 30x senza perdere di qualità.

La batteria ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi e nel momento del bisogno puoi utilizzare il caricabatteria in dotazione per avere della carica extra in pochi minuti.

