Galaxy S23, prezzo crollato per smartphone e smartwatch: sconto shock

Una promo come non se ne vedono spesso e questo è uno dei motivi per cui bisogna approfittarne subito. Da oggi su Amazon troviamo un bundle che comprende il Samsung Galaxy S23 e il Galaxy Watch5 Pro, due dispositivi top di gamma nei rispettivi settori, in offerta speciale con uno sconto complessivo del 37%. Per far capire la straordinarietà della promo basta dire che il risparmio netto è di quasi 600€ ed è come se lo smartwatch fosse regalato.

Sui due dispositivi c’è poco da dire. Il Galaxy S23 è uno dei migliori smartphone lanciati negli ultimi mesi: processore ultra-prestazionale, ottima fotocamera posteriore con tecnologie di ultima generazione e batteria che ti accompagna per tutto il giorno. Il Galaxy Watch5 Pro, da parte sua, è uno degli smartwatch super resistenti che ha fatto più parlare di sé. Realizzato con materiali unici, è pensato per gli amanti dell’avventura ed è dotato di sensori e di funzionalità speciali. Monitora i principali parametri vitali, compresa un’analisi della composizione del proprio corpo. Il GPS integrato ti aiuta a ritrovare la giusta strada durante le escursioni.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui di seguito:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui.

Galaxy S23 + Galaxy Watch5 Pro

Galaxy S23 e Galaxy Watch5 Pro: le caratteristiche

Quando si parla di dispositivi premium, il Galaxy S23 e il Galaxy Watch5 Pro sono tra i protagonisti. E non potrebbe essere altrimenti per questi due dispositivi che negli ultimi mesi hanno convinto tutti per le loro caratteristiche e per la loro affidabilità.

Il Galaxy S23 è il più "piccolino" tra i nuovi dispositivi lanciati in questo 2023 dal produttore sudcoreano. Piccolino, però, non fa rima con scarse prestazioni. A bordo troviamo il meglio di quanto possa offrire il mercato, a partire dal processore Snapdragon 8 Gen 2, uno dei più potenti tra quelli disponibili sul mercato. A supporto anche 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Ottimo anche lo schermo, con una diagonale da 6,1", risoluzione FHD e refresh rate fino a 120Hz. Da vero top di gamma anche il reparto fotografico. Nella parte posteriore c’è un sensore principale da 50MP, una fotocamera ultra-grandangolare da 12MP e un teleobiettivo da 10MP. La tecnologia Nightography completa il quadro: le immagini sono super definite anche quando c’è poca luce ambientale.

Stessa qualità anche per il Galaxy Watch5 Pro. Si tratta di uno dei primi smartwatch super resistenti di Samsung ed è realizzato con materiali premium. Pensato per gli amanti dell’avventura, fornisce un ottimo supporto nella vita di tutti i giorni, misurando i principali parametri vitali e l’attività fisica. Ha anche il GPS integrato che ti aiuta a ritrovare in ogni situazione la retta via. A bordo troviamo il sistema operativo WearOS con tutte le principali app di Mountain View.

Bundle Samsung in offerta. Galaxy S23 e Galaxy Watch5 Pro: prezzo e sconto

Un’offerta veramente straordinaria per un bundle molto particolare. Da oggi su Amazon troviamo il Galaxy S23 e il Galaxy Watch5 Pro in offerta insieme a un prezzo di 928,39€. Lo sconto totale che si compone anche di un coupon del valore di 100€ valido fino al 27 maggio è del 37% e si risparmiano quasi 600€ su quello di listino.L’orologio è praticamente regalato. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out ed è disponibile per tutti gli utenti Prime. La disponibilità del bundle è immediata e la consegna avviene in pochissimi giorni. Approfittatene subito, le scorte sono limitate. Troviamo in offerta anche la versione con il Galaxy S23 da 256GB.

Galaxy S23 128GB + Galaxy Watch5 Pro

Galaxy S23 256GB + Galaxy Watch5 Pro