Galaxy S23 Ultra, prezzo crollato in modo definitivo: è da comprare subito

Il Galaxy S23 Ultra è in offerta con uno sconto del 32% e risparmi quasi 500 euro sul prezzo di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero

La Festa delle Offerte di Primavera, il nuovo evento dedicato agli sconti di Amazon, è ufficialmente cominciato ed arrivano le prime offerte da cogliere al volo. Come sempre riguardano tantissimi dispositivi differenti, tra cui gli smartphone. E questa giornata la vogliamo cominciare proprio con un telefono e non uno qualsiasi. Stiamo parlando del Galaxy S23 Ultra, molto probabilmente uno dei migliori smartphone Android disponibili sul mercato. Come spesso accade in queste situazioni, quando viene lanciato un nuovo modello, il prezzo di quello precedente cala vertiginosamente. Se a questo aggiungi anche la promo della Festa delle Offerte di Primavera ecco che diventa un vero best-buy. Oggi, infatti, il Galaxy S23 Ultra è disponibile con uno sconto eccezionale del 32% che ti fa risparmiare quasi 500 euro sul prezzo di listino. E puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Sullo smartphone c’è ben poco da dire, è ancora uno dei migliori disponibili sul mercato. E non solo per le componenti scelte da Samsung, ma anche per i continui aggiornamenti rilasciati dal produttore sud-coreano. E che non riguardano solo le patch di sicurezza, ma anche nuove funzionalità, come ad esempio i nuovi algoritmi di intelligenza artificiale che potenziano ulteriormente le capacità del telefono. Non manca la S Pen, una delle killer application di questo smartphone. Con il pennino "magico" di Samsung puoi fare veramente di tutto.

Galaxy S23 Ultra: prezzo, sconto e offerta Amazon

Una promo da cogliere al volo e che potrebbe durare solo pochissime ore. Oggi trovi il Galaxy S23 Ultra in promo speciale con uno sconto del 32% che fa scendere il prezzo a 999 euro, il minimo storico di quest’ultimo periodo. Il prezzo è sicuramente elevato, ma lo è anche il risparmio che sfiora i 500 euro. Inoltre, per alleggerire l’esborso iniziale puoi anche pagarlo in 5 rate da 199,80 euro al mese a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata, così come la consegna che avviene anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettuate l’ordine). Inoltre, è una delle ultime possibilità per sfruttare il reso fino a 30 giorni dall’acquisto: dal 25 marzo le condizioni cambieranno e saranno molto più restrittive.

Galaxy S23 Ultra: la scheda tecnica

Non esageriamo nel dire che il Galaxy S23 Ultra resta tutt’ora uno dei migliori smartphone Android (e non solo) disponibili sul mercato. Ha tutto: un processore super prestazionale, uno schermo grande e fluido e anche un comparto fotografico come se ne vedono pochi in giro. Il più anche il supporto della S Pen che non guasta mai. Vediamo nel dettaglio la scheda tecnica di questo telefono Samsung.

Iniziamo dallo schermo. Il Galaxy S23 Ultra è dotato di un display Dynamic AMOLED 2X con risoluzione QHD e refresh rate fino a 120 Hz. Inutile dire che riesci a vedere qualsiasi contenuto al meglio e con la massima risoluzione possibile. Inoltre, è anche molto fluido e scorrevole con le app più utilizzate. Sotto la scocca è presente il processore Snapdragon 8 Gen 2 con 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. Potenza, prestazioni e memoria. Il trittico perfetto. E anche l’aiuto degli algoritmi di intelligenza artificiale che ti semplificano la vita.

Per gli amanti della fotografia, il Galaxy S23 Ultra è il telefono perfetto. Nella parte posteriore trovi una quadrupla fotocamera che si adatta a qualsiasi utilizzo. Partiamo da un sensore principale da ben 200 megapixel, supportato da un sensore ultra-grandangolare da 12 megapixel e da due teleobiettivi da 10 megapixel rispettivamente con zoom ottico 3x e zoom ottico 10x. Non bisogna dimenticare la presenza anche della tecnologia Space Zoom che permette di fotografare con uno zoom digitale 30x senza perdere di qualità. La tecnologia Nightgraphy, invece, assicura foto e video perfetti anche quando c’è poca luce. La fotocamera frontale, invece, è da 12 megapixel.

La batteria da 5.000 mAh è una sicurezza e ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi. Nel momento del bisogno puoi chiedere aiuto alla ricarica rapida che ti fornisce tutto quello di cui hai bisogno. Chiudiamo con la S Pen. Una delle caratteristiche che rendono unico il Galaxy S23 Ultra è la presenza del pennino con cui puoi fare di tutto, dal prendere appunti a lezione, al disegnare nel tempo libero.

