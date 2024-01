Galaxy S23 Plus in offerta al minimo storico: lo sconto è incredibile

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Le festività sono giunte al termine e si torna alla normalità: scuola, Università, studio, lavoro, palestra e soprattutto tornano le nuove offerte settimanali di Amazon. Da oggi, infatti, sul sito di e-commerce sono disponibili tante nuove promo speciali e per alcuni dei dispositivi più ricercati e venduti degli ultimi mesi. L’offerta che ti presentiamo oggi è una di quelle che ha catturato maggiormente la nostra attenzione e riguarda il Galaxy S23 Plus, smartphone super top di gamma con componenti di ultima generazione. Un telefono che non ha nulla da invidiare ai vari iPhone 15 lanciati da poco sul mercato.

A catturare l’attenzione oggi è soprattutto l’offerta e lo sconto Amazon. Infatti, il Galaxy S23 Plus è disponibile con uno sconto del 39% che ti fa risparmiare quasi 500 euro sul prezzo di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Una promo che potrebbe terminare da un momento all’altro, essendo lo smartphone uno dei più venduti al momento sul sito di e-commerce. Non lasciartela sfuggire.

Galaxy S23 Plus: offerta, prezzo e sconto Amazon

Uno sconto di inizio di 2024 da non farsi sfuggire. Il Galaxy S23 Plus è disponibile su Amazon a un prezzo di 749 euro con uno sconto di ben il 39% rispetto a quello di listino. Oltre a trattarsi del minimo storico, hai anche la possibilità di risparmiare quasi 500 euro. A completare la promo anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 149,80 euro al mese. La disponibilità è immediata e la consegna avviene nel giro di pochissimi giorni. Per effettuare la consegna gratuita hai a disposizione i classici trenta giorni di tempo.

Galaxy S23 Plus: la scheda tecnica

Un processore potenziato, una fotocamera speciale per gli scatti al buio e una batteria che ti fa arrivare fino a fine giornata senza troppi problemi. Il Galaxy S23 Plus ha tutto quello che si richiede solitamente a un dispositivo di questa fascia di prezzo.

Andiamo con ordine e partiamo dalla componente che cattura immediatamente l’attenzione. Stiamo parlando dello schermo. Il Galaxy S23 Plus prende il suo nome proprio dalle dimensioni extra large del pannello. Condivide con il Galaxy S23 "normale" la gran parte delle caratteristiche tecniche, ad esclusione proprio dello schermo. Il telefono è dotato di un display Dynamic AMOLED 2X da 6,6 pollici con risoluzione FHD e refresh rate che arriva fino a un massimo di 120 Hz, il che lo rende super fluido nell’utilizzo quotidiano. Non è tutto, perché grazie alla luminosità elevata è visibile anche sotto la luce del sole. La potenza è assicurata dal processore Snapdragon 8 Gen 2 supportato da 8GB di RAM e da 256GB di memoria interna.

Eccezionale il comparto fotografico, sia grazie ai sensori scelti da Samsung sia per le tecnologie sviluppate da Samsung. Nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con obiettivo principale da 50 MP, fotocamera ultra-grandangolare da 12 megapixel e teleobiettivo con zoom ottico 3x da 10 megapixel. La fotocamera per i selfie è da 12 megapixel. Una delle novità principali è la fotocamera Nightography che ti permette di scattare foto e registrare video perfetti anche quando c’è poca luce. Il merito è degli algoritmi sviluppati da Samsung.

Per concludere è presente anche una batteria da 4700mAh che ti accompagna fino a fine giornata senza troppi problemi. Con la ricarica rapida impieghi circa un’ora per avere il 100% di autonomia.

