Galaxy S23, a questo prezzo è un affare per tutti: sconto mai visto prima

Trovare uno smartphone che abbia delle dimensioni compatte e che puoi utilizzare con una sola mano è diventato oramai un’impresa nel 2023. Tutti i produttori si sono orientati verso dispositivi con display da almeno 6,5" e sempre di più vengono lanciate versioni Plus che somigliano più a un tablet che a un telefono. In questo mare magnum di dispositivi, però, ce ne sono ancora alcuni che mantengono dimensioni accettabili e che puoi utilizzare addirittura con una sola mano. Tra questi c’è sicuramente il Galaxy S23, smartphone top di gamma 2023 di Samsung che oggi troviamo anche in promo speciale su Amazon con uno sconto del 29% che fa risparmiare quasi 300€ sul prezzo di listino. Per un telefono premium e super performante si tratta di un prezzo eccezionale e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Amazon e disponibile nella pagina prodotto.

Per quanto riguarda la scheda tecnica c’è poco da dire: Samsung ha scelto le migliori componenti disponibili quest’anno sul mercato, a partire dal processore Snapdragon 8 Gen 2. Lo stesso discorso vale anche per il comparto fotografico che, oltre a caratterizzarsi per un sensore da 50MP, ha anche la tecnologia Nighotgraphy potenziata che permette di scattare e registrare video super luminosi anche negli ambienti bui. Uno smartphone top e che lo resta a lungo anche grazie agli aggiornamenti software rilasciati continuamente dall’azienda sud-coreana.

Galaxy S23

Scheda tecnica e caratteristiche Galaxy S23

"Scelta Amazon" è il bollino di qualità che troviamo nella pagina prodotto del Galaxy S23 e testimonia la qualità premium di questo dispositivo. Uno smartphone che non ha paura di essere paragonati ad altri dispositivi premium lanciati in questi primi 8 mesi dell’anno. E rispetto a tanti altri telefoni è anche molto resistente, grazie al vetro anteriore e posteriore Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 e alla cornice realizzata in alluminio.

Passando agli aspetti più tecnici, lo smartphone è dotato di uno schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,1" con refresh rate fino a 120Hz per una maggiore scorrevolezza nell’utilizzo quotidiano soprattutto con le app social. Ottima anche la luminosità che migliora la visibilità sotto la luce del sole e puoi dire addio ai fastidiosi riflessi. Non manca un filtro con la luce blu che infastidisce gli occhi soprattutto dopo un utilizzo intenso. Sotto la scocca trova posto il processore Snapdragon 8 Gen 2 (una novità per uno smartphone top Samsung) con a supporto 8GB di RAM e ben 128GB di memoria interna.

Uno dei punti forti del telefono Samsung è il comparto fotografico. Oltre ad avere un sensore professionale da 50MP, coadiuvato da un obiettivo ultra-grandangolare da 12MP e da un teleobiettivo con zoom ottico 3X da 10MP, lo smartphone sfrutta al meglio la tecnologia Nightography potenziata rispetto al passato e che permette di scattare immagini e video super definiti anche quando c’è poca luce. Per scattare foto epiche c’è anche la modalità Expert RAW. La fotocamera frontale per i selfie, invece, è da 12MP.

La batteria ti accompagna fino a fine giornata senza troppi patemi e la ricarica rapida impiega poco meno di un’ora per assicurare il 100% di autonomia.

Prezzo, sconto e offerta Galaxy S23 su Amazon

Una promo da cogliere al volo in questi primi giorni di agosto. Su Amazon trovi il Galaxy S23 a un prezzo di 694,99€, con uno sconto del 29% che ti fa risparmiare quasi 300€ sul prezzo di listino. Ma l’offerta non finisce qui: c’è anche la possibilità di pagarlo in 5 rate da 139€ al mese a tasso zero utilizzando il servizio di Amazon presente nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e lo puoi ricevere a casa anche prima della partenza delle vacanze grazie alla consegna rapida in meno di ventiquattro ore. Per effettuare il reso gratuito hai a disposizione i classici 30 giorni.

