Galaxy S23 Ultra, il prezzo crolla al minimo storico: è un affare

Quando il prezzo di uno dei due-tre migliori smartphone Android disponibili sul mercato scende al minimo storico, bisogna solamente fare una cosa: acquistarlo il prima possibile. Ed è quello che sta accadendo in queste ore su Amazon per il Galaxy S23 Ultra, smartphone premium di Samsung che troviamo al prezzo più basso di sempre con uno sconto che sfiora i 400€. Si tratta di una promo eccezionale per quello che a tutti gli effetti è uno dei migliori smartphone sul mercato. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Amazon.

Il Galaxy S23 Ultra è uno dei pochi smartphone che non può essere paragonato ad altri presenti sul mercato. E il motivo è semplice: travalica i confini della telefonia e a tutti gli effetti è un dispositivo a metà tra un tablet e un telefonino. E il motivo è molto semplice: le dimensioni extra large dello schermo e la presenza della SPen, l’iconico pennino che ne potenzia l’utilizzo. Oltre a tutto questo, lo smartphone ha anche una scheda tecnica incredibile, con uno dei migliori processori disponibili sul mercato, un comparto fotografico top con sensore principale da ben 200MP e una batteria che ti accompagna per tutto il giorno senza problemi. Se volete uno smartphone con i super poteri, lo avete trovato.

Galaxy S23 Ultra: la scheda tecnica

Tutto il meglio che può offrire la tecnologia in questo momento lo troviamo a bordo del Galaxy S23 Ultra. Non un semplice smartphone, ma uno strumento con cui poter fare tantissime cose differenti, anche per il lavoro. Il merito è di uno schermo extra large e della SPen, un retaggio della serie Note che Samsung ha portato sulla gamma Ultra. Con la SPen integrata puoi prendere appunti, disegnare e lavorare sui documenti di lavoro come se stessi utilizzando un tablet, uno strumento che rende lo smartphone veramente unico. Parlando dello schermo, invece, troviamo un display Dynamic AMOLED 2x da 6,8" con refresh rate fino a 120Hz il che lo rende super fluido nell’utilizzo quotidiano. Sotto la scocca è presente l’eccezionale processore Snap 8 Gen 2 ottimizzato dagli ingegneri Samsung. A supporto 8GB di RAM e 256GB di memoria interna.

Uno dei punti forti del dispositivo è sicuramente il comparto fotografico. Samsung ha dotato il Galaxy S23 Ultra di sensori fotografici all’avanguardia e delle migliori tecnologie del momento. Nella parte posteriore è presente una quadrupla fotocamera con sensore principale da 200MP, fotocamera ultra-grandangolare da 12MP e un doppio teleobiettivo da 10MP con zoom ottico che arriva fino a 10x. Oltre a tutto questo è presente anche la nuova tecnologia Nightography che permette di scattare foto e registrare video praticamente perfetti anche in situazioni con pochissima luce. Oltre a tutto questo troviamo tantissime altre modalità di scatto all’interno dell’app fotocamera.

La batteria da 5.000mAh con ricarica rapida è la ciliegina sulla torta che rende il Galaxy S23 Ultra uno dei migliori smartphone disponibili sul mercato.

Galaxy S23 Ultra in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Super calo di prezzo e minimo storico per il Galaxy S23 Ultra. Su Amazon è disponibile a un prezzo di 1099€, con uno sconto del 26%. Come già detto, il risparmio si aggira sui 400€ e si tratta anche di uno dei migliori prezzi di tutto il web. Puoi dilazionare il pagamento in 12 rate da 91,59€ al mese a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Vi consigliamo di approfittarne immediatamente: le scorte stanno per terminare e la promo potrebbe scomparire da un momento all’altro.

