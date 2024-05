Samsung, se compri questo smartphone top, l’orologio è in regalo

Per chi acquista il Galaxy S24 Ultra (scontato del 26%, risparmi 400 euro), c’è in regalo il Galaxy Watch6. Ecco come funziona la promo e quanto risparmi.

Un weekend all’insegna delle offerte incredibili e non stiamo esagerando. Ne è un esempio l’offerta di cui ti parliamo in questo articolo e che riguarda uno dei migliori smartphone disponibili sul mercato: il Galaxy S24 Ultra. Su Amazon, infatti, lo trovi al prezzo più basso di sempre con uno sconto del 26% che lo fa scendere al minimo storico e risparmi più di 400 euro sul prezzo di listino. La promo, però, non finisce qui. Infatti, per chi effettua l’acquisto in questi giorni c’è in regalo il Galaxy Watch6, ultima versione dell’orologio smart di Samsung con un valore di mercato di 259 euro. Praticamente è come se il risparmio totale superasse i 650 euro.

Un’offerta che ha pochi eguali in questo momento e che ti permette di acquistare il miglior smartphone Android sul mercato ottenendo in regalo anche un orologio smart. Per quanto riguarda le caratteristiche dello smartphone c’è poco da dire. Il Galaxy S24 Ultra è quanto di meglio offra il mercato: schermo con risoluzione 4K, processore super prestazionale e un comparto fotografico al livello delle videocamere professionali con un sensore professionale da ben 200 megapixel.

Galaxy S24 Ultra: come funziona l’offerta Amazon

L’offerta speciale di Amazon per il Galaxy S24 Ultra si compone di due parti. La prima riguarda direttamente lo smartphone. Infatti, grazie a una promo a tempo lo trovi con uno sconto del 26% che fa scendere il prezzo a 1.199 euro, con un risparmio che supera i 400 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate da 99,92 euro al mese a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Amazon e presente nella pagina prodotto. Lo smartphone è super richiesto e le scorte potrebbero terminare a breve.

A questa offerta che è già eccezionale, se ne somma un’altra che la fa diventare incredibile. Se acquisti oggi lo smartphone e lo registri sul sito del produttore sudcoreano ricevi in regalo il Galaxy Watch6, orologio con un valore di 259 euro. Praticamente il risparmio totale supera i 650 euro e approfitti del prezzo più basso di sempre per lo smartphone ultra di Samsung.

Galaxy S24 Ultra: le caratteristiche tecniche

Il Galaxy S24 Ultra è uno dei migliori smartphone Android disponibili sul mercato, se non il migliore. Lo si intuisce abbastanza velocemente dalla scheda tecnica e dalla presenza di Galaxy AI, la nuova tecnologia di Samsung che implementa l’intelligenza artificiale in ogni funzione dello smartphone e lo rende super intelligente. Ti permette di effettuare chiamate in tempo reale utilizzando il traduttore automatico o di fare delle ricerche veloci cerchiando semplicemente un oggetto o una frase presente in un’immagine. Anche prendere appunti o note viene semplificato, grazie alla presenza della S Pen, il magico pennino che contraddistingue la serie Ultra.

Lo smartphone è esagerato in tutto, a partire dallo schermo da ben 6,8 pollici con risoluzione QHD e un refresh rate fino a 120 Hz che lo rende super fluido. Luminosità elevatissima per vederlo anche sotto la luce diretta del sole. Sotto la scocca trovi la potenza del processore Snadpragon 8 Gen 3 con a supporto 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna, quanto basta per prestazioni fulminee e tutta la memoria di cui hai bisogno.

Il comparto fotografico è un altro dei pezzi forti dello smartphone. Nella parte posteriore trovi un sensore principale da 200 megapixel supportato da un obiettivo ultra-grandangolare da 12 megapixel e da due teleobiettivi, rispettivamente con uno zoom ottico 10x e zoom ottico 3x. Il tutto corredato dalle tecnologie e dagli algoritmi di intelligenza artificiale che Samsung sviluppa e mette a disposizione.

Chiudiamo con la super batteria da 5000mAh che ti accompagna per tutto il giorno senza troppi patemi.

Piccolo approfondimento anche sul Galaxy Watch6. Si tratta della versione più piccola con schermo da 40mm, molto pratica e comoda da indossare. Lo smartwatch è pensato per la vita di tutti i giorni, con funzionalità avanzate per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica. Puoi monitorare in tempo reale il battito cardiaco e la saturazione dell’ossigeno nel sangue e hai a disposizione più di 90 modalità di allenamento.

