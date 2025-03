Galaxy S25 Ultra, con lo sconto Amazon il prezzo sprofonda: minimo storico

Acquistando oggi il Galaxy S25 Ultra, disponibile in offerta su Amazon con uno sconto di quasi 250 euro, ricevi in regalo il Galaxy A16. Ecco come funziona l'offerta.

Il Galaxy S25 Ultra ha fatto il suo debutto sul mercato da oramai un paio di settimane e ha confermato l’ottima impressione iniziale. Parliamo di uno dei migliori telefoni Android disponibili sul mercato e rispetto al modello dello scorso anno ha fatto un ulteriore salto in avanti, soprattutto sotto il punti di vista dell’integrazione dell’intelligenza artificiale. Il sistema Galaxy AI potenziato permette un utilizzo ancora più smart dello smartphone e introduce Now Brief, un riepilogo personalizzato della giornata che ti mostra cosa ti aspetta e cosa hai fatto. Nuovo anche il comaprto fotografico grazie al ProVisual engine che consente di scattare foto e registrare video con una qualità professionale. E il processore Snapdragon ottimizzato appositamente per questo dispositivo è la classica ciliegina sulla torta.

Oggi, però, non vi parliamo dello smartphone per le sue caratteristiche, ma per l’offerta eccezionale disponibile su Amazon. Infatti, Samsung ha appena lanciato una promo unica: se acquisti lo smartphone ricevi in regalo il Galaxy A16, telefono con un valore commerciale di circa 200 euro. Un vero e proprio regalo da non farsi scappare. Inoltre, il Galaxy S25 Ultra è anche in offerta su Amazon con uno sconto di 250 euro e lo paghi in 5 rate a tasso zero. Una promo esclusiva che non devi farti scappare.

Galaxy S25 Ultra: prezzo, offerta e sconto Amazon

Questa è un’offerta che va spiegata punto per punto essendo una promo molto particolare. Partiamo dallo sconto disponibile per il Galaxy S25 Ultra nella versione da 512 GB. Oggi lo trovi su Amazon a un prezzo di 1376,15 euro con uno sconto che ti fa risparmiare 250 euro su quello di listino. Inoltre, se paghi con American Express ottieni uno sconto aggiuntivo di 150 euro. Ottieni anche un abbonamento gratuito della durata di 60 giorni per Audible, la piattaforma di Amazon dedicata ai podcast e alle serie podcast in esclusiva. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate da 275,23 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente in pagina.

Come anticipato, la promo si compone di una seconda parte. Chi acquista il Galaxy S25 Ultra in questi giorni ottiene in regalo il Galaxy A16, nuovo smartphone di Samsung dal valore di quasi 200 euro. Per richiederlo basta semplicemente registrare l’acquisto sul sito del produttore sud-coreano sulla pagina dedicata e aspettare la risposta affermativa.

Il Galaxy S25 Ultra è già disponibile per essere spedito e lo ricevi a casa nel giro di qualche giorno. Per il reso gratuito, invece, hai 14 giorni di tempo. Il telefono in regalo, invece, ha tempi di spedizioni un po’ più lunghi. Nel caso in cui non vi serva, lo potete rivendere e abbattere ulteriormente il prezzo finale dello smartphone premium di Samsung.

Galaxy S25 Ultra: le caratteristiche tecniche

Se il Galaxy S24 Ultra è stato considerato uno dei migliori telefoni lanciati lo scorso anno, il Galaxy S25 Ultra è riuscito ad alzare ancora di più l’asticella. Uno dei migliori smartphone Android lanciati in questo inizio di 2025 e con una scheda tecnica veramente speciale.

Partiamo dalla componente che contraddistingue tutti i dispositivi della gamma Galaxy Ultra: la presenza della S Pen, disponibile anche in questo ultimo modello e che ti permette di prendere note, scrivere appunti e semplificare alcune funzioni del dispositivo. Altro elemento che cattura subito l’attenzione è il display Dynamic AMOLED 2x da 6,8 pollici con risoluzione 4K e refresh rate fino a 120 Hz. Luminosità elevatissima che lo rende visibile anche sotto la luce del sole. Un display con cui puoi fare di tutto, dal vedere film e serie TV fino al lavorare a documenti di lavoro. Prestazioni eccezionali grazie al processore Snapdragon 8 Elite per Galaxy, un chip ottimizzato appositamente per questo telefono. A supporto 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna.

Uno dei punti forti resta il comparto fotografico, e non potrebbe essere altrimenti. Nella parte posteriore trovi una quadrupla fotocamera con sensore principale da ben 200 megapixel, fotocamera ultragrandangolare di nuova generazione da 50 megapixel, teleobiettivo da 50 megapixel con zoom ottico 5x e ulteriore teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x. Qualità delle foto e dei video eccezionale, anche quando c’è poca luce ed è buio. A disposizione hai tutti gli strumenti per l’editing fotografico con il supporto dell’intelligenza artificiale.

Chiudiamo con la super batteria da 5000mAh con supporto alla ricarica rapida. Arrivi a fine giornata con una carica del 20%-30% anche dopo un utilizzo intenso.

