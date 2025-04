Galaxy S25 Ultra: con lo sconto speciale di Pasqua il prezzo è crollato

Lo smartphone premium di Samsung è in offerta con uno sconto del 35% e risparmi più di 500 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Scopri le caratteristiche eccezionali.

Fonte foto: MIsterGadget.Tech

Se in questi giorni grandi e piccini stanno aprendo l’uovo di Pasqua per vedere la sorpresa, anche Amazon ha pensato bene di aprire il suo uovo. E all’interno c’è una sorpresa speciale: la super offerta per il Galaxy S25 Ultra. L’ultima versione dello smartphone premium di Samsung, infatti, è disponibile con uno sconto speciale del 35% che fa crollare il prezzo al minimo storico e diventa uno dei telefoni da comprare oggi. Il prezzo non è per tutti, ma grazie al risparmio che supera i 500 euro diventa sicuramente un best-buy. Le condizioni di acquisto sono anche impreziosite dalla possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. Insomma, la classica offerta speciale di Amazon da non farsi scappare.

Sul Galaxy S25 Ultra c’è ben poco da dire: siamo di fronte a uno dei migliori telefoni disponibili in questo momento sul mercato. Samsung è riuscita a migliorare un telefono che già nella versione precedente aveva stupito per reattività e funzioni, dotandolo di un sistema di fotocamere professionali e di una nuova versione aggiornata di Galaxy AI, il sistema di intelligenza artificiale che rende il telefono ancora più utile. Nuovo anche il processore: Snadpragon 8 Elite ottimizzato appositamente per questo modello. Un telefono con prestazioni eccezionali, a un prezzo mai visto prima.

Galaxy S25 Ultra: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta è talmente eccezionale che il Galaxy S25 Ultra è diventato in poche ore uno dei dispositivi più venduti su Amazon. E per questo motivo ti consigliamo di approfittarne immediatamente, prima che le scorte terminino. Lo smartphone premium di Samsung è disponibile su Amazon a un prezzo di 979 euro grazie allo sconto del 35%. Si tratta del minimo storico e di una promo esclusiva del sito di e-commerce. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 195,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Inoltre, chi lo acquista oggi riceve anche un abbonamento gratuito di 60 giorni ad Audible, la piattaforma dedicata agli audiolibri e ai podcast di Amazon. Acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di qualche giorno, mentre per il reso gratuito hai i classici quattordici giorni assicurati dal sito di e-commerce

Sempre in offerta c’è anche la versione con 512 gigabyte di memoria interna. Disponibile a un prezzo di 1079 euro con uno sconto del 33%. Il risparmio netto è di 540 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 215,80 euro.

Se vuoi spendere un po’ di meno, ma avere tra le mani uno smartphone con schermo grande, trovi in offerta anche il Galaxy S25+, smartphone top di gamma con caratteristiche leggermente inferiori rispetto all’Ultra. Su Amazon è disponibile a un prezzo di 819 euro e con uno sconto del 31%. Il risparmio netto sfiora i 400 euro.

Galaxy 25 Ultra: le caratteristiche tecniche

Il lavoro fatto da Samsung sulla serie Ultra è eccezionale e il Galaxy S25 ne è la dimostrazione. L’ultima versione dello smartphone premium del colosso cinese è un concentrato di potenza e tecnologia. Gran parte del merito è della versione aggiornata di Galaxy AI, il sistema di intelligenza artificiale che ti semplifica la vita quotidiana grazie a una serie di strumenti molto utili. Con pochi gesti e dei semplici comandi, Galaxy AI è in grado di riassumere interi articoli, trascrivere le note vocali, cercare oggetti presenti in un’immagine, effettuare chiamate all’estero e tradurre in tempo reale. Oltre a tutto questo, fa il suo debutto anche Now Brief, un riepilogo personalizzato che ricevi al mattino e alla sera con tutti gli appuntamenti e con le notizie più importanti. Tutte funzioni disponibili gratuitamente e disponibili in ogni momento.

Passando agli aspetti tecnici, il Galaxy S25 Ultra è pronto a stupirti. Partendo dallo schermo Dynamic AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione QHD e refresh rate fino a 120 Hz. Caratteristiche che lo rendono perfetto per qualsiasi utilizzo: puoi anche vedere film e serie TV e giocare ai tuoi giochi preferiti con una qualità incredibile. E la luminosità tocca picchi elevatissimi, rendendo lo schermo visibile anche sotto la luce del sole. Prestazioni eccezionali assicurate dal processore Snapdragon 8 Elite ottimizzato appositamente per questo modello. A supporto anche 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

Una delle novità principali del Galaxy S25 Ultra è il comparto fotografico. Samsung ha aggiornato i sensori presenti nella parte posteriore. Oltre alla fotocamera principale da ben 200 megapixel, ora trovi una fotocamera ultragrandangolare da 50 megapixel che assicura scatti panoramici pieni di dettagli. A completare un teleobiettivo da 50 megapixel con zoom ottico 5x (qualità ottica 10x) e un altro teleobiettivo con zoom ottico 3x). La fotocamera per i selfie, invece, è da 12 megapixel. Non manca il supporto dell’intelligenza artificiale sia mentre stai scattando foto o registrando video, sia nella fase di editing grazie a tanti strumenti utili. Puoi eliminare soggetti dalle immagini, oppure rendere l’audio di un video più chiaro in pochissimi secondi.

Chiudiamo con una batteria da ben 5000mAh che dura tutto il giorno. Inoltre, integrata nella scocca, è presente anche la S Pen, il pennino "magico" che trasforma il telefono in un taccuino digitale. Inutile girarci intorno: a questo prezzo il Galaxy S25 Ultra è lo smartphone da acquistare oggi.

