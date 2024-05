Galaxy Tab A9+, prezzo in picchiata: sconto mai visto prima

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Oggi trovi il Galaxy Tab A9+ in offerta con uno sconto del 37% che fa risparmiare più di 100 euro sul prezzo di listino e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero.

Fonte foto: Samsung

Un’offerta incredibile per cominciare al meglio questa nuova settimana di maggio. Da oggi sul sito di e-commerce trovi il Galaxy Tab A9+ con uno sconto mai visto prima che fa crollare il prezzo al minimo storico e approfitti di un’occasione speciale. Il tablet di Samsung è disponibile con uno sconto del 37% che fa risparmiare quasi 100 euro e lo paghi veramente poco, oltre ad avere la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Il Galaxy Tab A9+ è un modello da poco lanciato sul mercato e destinato a un pubblico preciso: coloro che sono alla ricerca di un dispositivo economico da utilizzare soprattutto per lo svago. Si tratta del classico tablet da divano con cui vedere film e serie TV, giocare con le tue app preferite e all’occorrenza modificare e lavorare su documenti e presentazioni. Dotato di un ottimo display da 11 pollici e di un processore prestazionale, è uno dei migliori tablet per rapporto qualità-prezzo che puoi trovare oggi sul sito di e-commerce. Approfitta subito della promo e non farsi scappare questa occasione.

Galaxy Tab A9+: prezzo, offerta e sconto

Sconto importante per il Galaxy Tab A9+. Oggi trovi il tablet di Samsung in offerta con uno sconto del 37% che fa scendere il prezzo a soli 164 euro, il punto più basso mai raggiunto in quest’ultimo periodo. Il risparmio netto è di quasi 100 euro e lo puoi anche dilazionare in 5 rate da 32,80 euro al mese a tasso zero con il servizio Amazon che attivi nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e per la consegna devi aspettare pochi giorni. Per effettuare il reso gratuito hai 14 giorni di tempo, come da nuove indicazioni del sito di e-commerce.

Galaxy Tab A9+: scheda tecnica e caratteristiche

La versione in offerta è dotata di 4 gigabyte di RAM e 64 gigabyte di memoria interna, con un display da 11.0", ideale per quanti cercano un tablet per guardare le proprie serie preferiti o i film più interessanti. O che amano rilassarsi con il gaming giocando comodamente sul divano o su una sdraio d’estate. Parliamo infatti anche di un dispositivo molto leggero e maneggevole.

Il processore montato è invece lo Snapdragon 695, mentre il sistema operativo è Android 13. Aggiungendo accessori venduti separatamente come tastiera o S-Pen, può risultare molto utile anche per lo smart working. Per esempio quando si viaggia in treno, durante brevi trasferte di lavoro o quando si è in vacanza. Non mancano le fotocamere, utili soprattutto per le videochiamate di lavoro e una batteria che ti accompagna per tutto il giorno senza troppi patemi.

