Samsung Galaxy Tab S8, sconto eccezionale: è da comprare subito

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Fonte foto: Samsung Newsroom

Vuoi farti trovare pronto al rientro dalla vacanze? Ecco l’offerta che fa per te. Oggi su Amazon troviamo in promo il Galaxy Tab S8, il tablet super top di Samsung con a bordo componenti performanti e anche l’iconico pennino che lo trasforma in uno strumento di lavoro e di divertimento. Il Galaxy Tab S8 è la risposta dell’azienda sud-coreana all’iPad Pro, a un prezzo decisamente inferiore, soprattutto oggi che lo troviamo in offerta speciale al minimo storico grazie allo sconto del 33%. E lo puoi anche pagare a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Amazon. Una promo completa sotto ogni punto di vista.

Quali sono le caratteristiche che contraddistinguono il Galaxy Tab S8? In primis la potenza e la reattività. Tutto è pensato per assicurare le migliori prestazioni possibili. Non a caso a bordo troviamo uno dei migliori processore Snapdragon disponibili sul mercato, un display con un’altissima frequenza di aggiornamento e un pacchetto fotocamere che, oltre ad assicurare scatti perfetti, permette di fare videochiamate di lavoro da qualsiasi posto con un audio più che accettabile. E proprio per la produttività e il mondo del lavoro troviamo delle soluzioni software sviluppate ad hoc dagli ingegneri sudcoreani. Insomma, un tablet versatile che si presta sia a un utilizzo quotidiano sia a uno più improntato alle performance.

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8: le caratteristiche tecniche

Un ottimo tablet con cui puoi far di tutto. E il merito è della scheda tecnica. A partire dal processore Snapdragon 8 Gen 1, lo stesso presente sui migliori smartphone Android. A supporto anche 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, giusto per non farci mancare nulla. E lo spazio di archiviazione può essere aumentato fino a 1TB utilizzando una scheda microSD: in questo modo puoi salvare tutti i file e i documenti di cui hai bisogno e installare anche app pesanti. Altrettanto valido lo schermo: display LCD da 11" con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120Hz per un utilizzo più scorrevole nella vita di tutti i giorni.

Già questo dovrebbe far capire che si tratta di un tablet potente e che puoi usare sia per divertimento (video, film, serie TV) sia per lavorare, grazie alla presenza di molto app per la produttività. A questo si aggiunge anche la presenza della S Pen, l’iconico pennino con il quale puoi disegnare, scrivere oppure prendere appunti durante le lezioni a scuola o all’Università. E il pennino si aggancia magneticamente alla scocca, in modo che non potrai mai perderlo. Connettendo anche una tastiera wireless si trasforma in un vero e proprio mini PC ultra leggero.

Non può mancare un ottimo comparto fotografico che permette di fare chiamate di lavoro da qualunque posizione con un’ottima risoluzione e audio. Nella parte frontale è presente un doppio sensore da 13MP + 6MP. Nella parte posteriore, invece, troviamo una fotocamera da 12MP che assicura foto e video sempre perfetti.

Concludiamo con la batteria che ti accompagna fino a fine giornata senza troppi problemi e grazie alla ricarica rapida puoi ottenere una dose extra di energia in poco tempo ogni volta che vuoi.

Galaxy Tab S8 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un’offerta da cogliere al volo. Da oggi troviamo il Galaxy Tab S8 di Samsung in offerta a un prezzo di 599,99€, con uno sconto di ben il 33% rispetto a quello di listino. Per questo tablet si tratta del minimo storico e di una promo incredibile. Come abbiamo appena visto lo puoi utilizzare veramente per qualsiasi scopo. E c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Amazon che si attiva nella pagina prodotto: 5 rate da 120€ al mese. La disponibilità è immediata e acquistandolo adesso lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore (dipende dove deve essere spedito il dispositivo). Acquistatelo immediatamente, la promo potrebbe scadere a breve.

