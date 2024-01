Samsung, questo tablet top di gamma oggi costa la metà: sconto esagerato

Fonte foto: Samsung Newsroom

Il tablet inizialmente avrebbe dovuto sostituire il computer. La storia, però, è andata in un’altra direzione. Il tablet ha rivelato tutta la sua utilità nella vita di tutti i giorni, diventando un ottimo dispositivo da divano per vedere film, serie TV o per giocare alle tante app disponibili sugli store online. Ci sono, però, alcuni modelli che sono pensati anche per la produttività e per utilizzarli al posto del computer. Uno di questi è il Galaxy Tab S8+, un tablet extra large con prestazioni elevatissime e che sfrutta al meglio la S Pen, il pennino di Samsung che permette di interagire velocemente con lo schermo.

Un tablet che oggi trovi a un prezzo incredibile. Il Galaxy Tab S8+ è disponibile su Amazon con uno sconto del 43% che fa crollare il prezzo al minimo storico e ti permette di risparmiare più di 500 euro sul prezzo di listino. E lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Un’occasione veramente unica e da non farsi scappare.

Samsung Galaxy Tab S8+: prezzo e offerte su Amazon

Un’offerta incredibile per il Galaxy Tab S8+. Oggi trovi il tablet premium di Samsung in offerta a un prezzo di 679 euro grazi allo sconto incredibile del 43%. Il risparmio netto è superiore ai 500 euro e approfitti del minimo storico e del miglior prezzo web. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a 135,80 euro utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi, anche meno di ventiquattro ore. Hai anche la possibilità di effettuare il reso gratuito fino a 30 giorni dall’acquisto. Approfittatene immediatamente, la promo potrebbe finire molto presto.

Samsung Galaxy Tab S8+: le caratteristiche tecniche

Partiamo dal generoso display sAMOLED da ben 12,4", una grandezza difficilmente riscontrabile sui tablet. Cosa dire poi della batteria che assicura la possibilità di lavorare senza l’ansia che possa spegnersi. Migliorata ulteriormente la S Pen, per poter scrivere in modo ancora più precisa e utilizzare lo schermo con maggiore precisione. A ciò aggiungiamo la funzione Clip Studio Paint, ideata appositamente per soddisfare le persone più creative ed esigenti. Le prestazioni sono assicurate dalla presenza del processore Snapdragon 8 Gen1 con a supporto la combo RAM da 8 GB e la memoria da 256 GB. Semplice e intuitiva l’interfaccia One UI 4.1.

Per quanti effettuano spesso videochiamate, per lavoro o per il tempo libero, molto utile risulterà la funzione Auto Framing. In cosa consiste? In pratica, potrai spostarti durante la videochiamata dato che la videocamera manterrà automaticamente la messa a fuoco su di te e sui tuoi movimenti seguendo le tue istruzioni. E a proposito di videochiamate, puoi effettuare chiamate multiple fino a 31 persone, molto utile per riunioni di lavoro o videoconferenze. Infine, è dotato di 3 microfoni, il che riduce anche i rumori esterni. Utilissima la modalità Multischermo, la quale permette di regolare la grandezza, la posizione e il numero di finestre. Potrai così sbizzarrirti per rinnovare l’arredamento, creando progetti virtuali, nonché per chi lo fa per professione.

