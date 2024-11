Galaxy Watch Ultra al minimo storico: sconto mai visto prima

Il Galaxy Watch Ultra di Samsung è disponibile con uno sconto del 20% che ti fa risparmiare fa approfittare del minimo storico e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Scopri la promo

La novità 2024 in tema wearable e orologi di Samsung porta il nome del Galaxy Watch Ultra. Dopo le alterne fortune del Galaxy Watch 5 Pro, l’azienda sud-coreana prova nuovamente a gettarsi nel mercato degli smartwatch rugged, dispositivi super resistente e sempre più richiesti sul mercato. Orologio che si posiziona nella fascia alta del mercato ed è un diretto concorrente dell’Apple Watch Ultra 2 e dei vari Garmin fenix. Per differenziarsi dalla concorrenza, però, Samsung ha integrato all’interno del suo orologio indistruttibile Galaxy AI, il sistema di intelligenza artificiale di Samsung adattato appositamente per gli smartwatch. L’intelligenza artificiale monitora i parametri principali delle tua condizione fisica e ti restituisce un indicatore sintetico che ti suggerisce fino a dove può spingerti.

Un orologio unico nel suo genere e che da oggi trovi anche in super offerta su Amazon. Per la prima volta il Galaxy Watch Ultra viene proposto con un interessantissimo sconto del 20% che ti fa risparmiare più di 100 euro sul prezzo di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Un’occasione irripetibile per quello che al momento è uno dei migliori smartwatch disponibili sul mercato.

Galaxy Watch Ultra in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un prezzo mai visto prima per lo smartwatch super resistente di Samsung. Da oggi su Amazon trovi il Galaxy Watch Ultra a un prezzo di 559 euro con uno sconto del 20% che ti fa risparmiare esattamente 140 euro su quello di listino. Il sito di e-commerce ti offre anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. La disponibilità dell’orologio è immediata e lo ricevi a casa nel giro di ventiquattro ore. Puoi testarlo con tutta calma: per il reso gratuito hai 14 giorni di tempo da quando ti viene consegnato.

Galaxy Watch Ultra: caratteristiche e scheda tecnica

La resistenza è la sua forza. Il Galaxy Watch Ultra porta il mondo degli smartwatch in una nuova dimensione: l’orologio di Samsung sopporta temperature estreme fino a 55 gradi, lo puoi utilizzare in quota fino a 9.000 metri ed è impermeabile fino a 100 metri. Il compagno ideale per ogni tua avventura e grazie alla presenza di Galaxy AI sfrutti anche l’intelligenza artificiale.

Uno smartwatch versatile che puoi utilizzare in qualsiasi occasione. Il merito è dei sensori presenti sotto la scocca che ti aiutano a tenere sotto controllo i principali parametri vitali, come ad esempio la frequenza cardiaca (anche quando sei sott’acqua) o la composizione corporea, con un’analisi rapida della percentuale di massa grassa, massa magra e acqua. Puoi anche controllare la pressione sanguigna con un semplice click e in pochi secondi. Non manca il monitoraggio avanzato del sonno con un report completo che ti mostra come hai riposato durante la notte.

Se sei un amante dell’avventura e dello sport, il Galaxy Watch Ultra è l’orologio che fa per te. Lo puoi utilizzare in acqua, in mezzo al deserto, in quota e supporta tantissime attività differenti. Per ognuna ti offre una vista con le principali statistiche e grazie al GPS integrato ti geolocalizza in pochissimi secondi e ti aiuta a tornare al punto di partenza grazie alla funzione Track Back. L’intelligenza artificiale ti aiuta anche nel trovare la forma perfetta: la funzione Punteggio energetico analizza gli indicatori chiavi delle tue condizioni fisiche e ti restituisce un punteggio sintetico che ti aiuta a capire come è andato l’allenamento.

