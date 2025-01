Samsung, lo smartwatch indistruttibile a prezzo stracciato: va comprato subito

Il Galaxy Watch Ultra è in offerta con uno sconto che ti fa risparmiare più di 200 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Non perdere questa occasione.

Nella nicchia degli orologi super resistenti troviamo un nuovo protagonista: il Galaxy Watch Ultra. Anche Samsung si aggiunge alla lista dei brand che hanno lanciato sul mercato almeno uno smartwatch che resiste alle cadute, ai graffi, all’acqua e che puoi utilizzare durante le avventure super estreme. Un orologio realizzato con materiali premium, ma che è dotato anche di tecnologie e funzioni che non trovi sulla concorrenza. Come ad esempio Galaxy AI, gli strumenti di intelligenza artificiale che assicurano un monitoraggio più accurato dei principali parametri vitali (cosa non secondaria quando si è in alta quota o in mezzo ai boschi).

Oggi, però, non siamo qui per decantare le caratteristiche uniche del Galaxy Watch Ultra, bensì per parlare dell’ottima offerta disponibile su Amazon. Lo smartwatch super resistente, infatti, è il protagonista di una promo veramente unica: grazie allo sconto del 30% risparmi più di 200 euro e approfitti anche del minimo storico. Si tratta di uno dei migliori orologi che puoi acquistare oggi nella sua nicchia di riferimento e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Non approfittarne sarebbe veramente un peccato.

Galaxy Watch Ultra: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’occasione irripetibile per il Galaxy Watch Ultra. Da oggi l’orologio smart di Samsung è disponibile in offerta su Amazon a un prezzo di 490,98 euro, con un risparmio netto che supera i 200 euro. Il merito è dello sconto del 30% che ti fa approfittare del minimo storico. Le condizioni di acquisto sono impreziosite anche dalla possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 98,20 euro al mese a tasso zero. Inoltre, se acquisti oggi l’orologio puoi provare gratis Audible per 60 giorni.

La disponibilità dello smartwatch super resistente è immediata e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Per il reso gratuito, invece, hai a disposizione ben 14 giorni di tempo.

Galaxy Watch Ultra: le caratteristiche tecniche

Smartwatch ideale per chi svolge sport estremi o ama praticare escursioni in zone remote, grazie al fatto che sia adatto per andare sott’acqua (standard ISO22810, classificazione 10 ATM fino a 100 metri), che può essere utilizzato in contesti di caldo o freddo estremi (tra -20℃ e 50℃), ma anche fortemente luminosi o profondamente bui. Resistente alla polvere, questo accessorio indossabile del colosso sudcoreano è resistente alla polvere con certificazione IP68. Samsung Galaxy Watch Ultra fornisce una bussola digitale, grazie al GPS integrato molto preciso, che poggia su 2 bande di frequenza (L1 e L5). Avrai così un navigatore a portata di polso, per non perderti mai anche nelle zone più isolate. Ma anche, semplicemente, per muoverti in città o in un grande parco urbano.

Misura con precisione le tue prestazioni grazie a sensori di ultima generazione: con la funzionalità Tile Multi-Sport basterà premere il Pulsante rapido per avere tante statistiche sulle tue prestazioni. Inoltre, ti consente di creare challenge personalizzate per superare sempre nuovi limiti. Ti offre la possibilità di monitorare la tua salute H24, grazie all’Intelligenza artificiale. Ti restituirà così dati molto utili sulla tua condizione giornaliera (battito cardiaco, passi eseguiti, saturazione dell’ossigeno nel sangue, ecc.), assegnandoti anche un punteggio giornaliero. Puoi controllare tutti i dati comodamente da smartphone, scaricando l’app Samsung Health.

Batteria con un’autonomia più che accettabile e non lo dovrai mettere sotto carico ogni sera come capita con i dispositivi della concorrenza.

