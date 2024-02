Galaxy Watch5 Pro, il prezzo crolla: oggi costa la metà

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Fonte foto: Amazon

Il Galaxy Watch 5 Pro è una delle migliori offerte che puoi trovare in questo weekend. Non giriamoci troppo intorno: uno smartwatch con funzionalità avanzate, materiali premium che assicurano una resistenza estrema e un design all’avanguardia disponibile a metà prezzo non è una cosa che si vede tutto i giorni. Stiamo parlando di un dispositivo che nelle intenzioni di Samsung si posiziona sullo stesso livello dell’Apple Watch Ultra, con una differenza molto sottile: oggi lo paghi un terzo rispetto all’orologio Apple. Il merito è dello sconto del 50% che ti fa risparmiare 250 euro e ti permette di approfittare di una super promo.

Cosa ha di così speciale il Galaxy Watch5 Pro? Si tratta di uno smartwatch rugged, cioè di un orologio super resistente e impermeabile, l’ideale per coloro che amano l’avventura all’aperto. Inoltre, ci sono anche funzionalità innovative che sfruttano al meglio il GPS e ti permettono di non perdere mai la strada durante le escursioni. A questo bisogna aggiungere i sensori di ultima generazione che monitorano costantemente la salute e l’attività fisica. Insomma, un orologio completo e che puoi utilizzare in qualsiasi momento della giornata.

Galaxy Watch5 Pro

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Galaxy Watch5 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’occasione del genere non capita spesso e per questo motivo bisogna approfittarne il prima possibile. Oggi trovi il Galaxy Watch5 Pro in offerta a un prezzo di 251,02 euro con uno sconto del 50%. Il risparmio si aggira sui 250 euro e rappresenta il minimo storico. Un prezzo che può sembrare elevato, ma rispetto alla concorrenza diretta costa praticamente la metà (e rispetto a un Apple Watch lo paghi un terzo). La disponibilità è immediata e per la consegna devi aspettare pochissimo, meno di ventiquattro ore. Affrettati, la promo potrebbe terminare molto presto.

Galaxy Watch5 Pro

Galaxy Watch5 Pro: funzionalità e caratteristiche

Il Galaxy Watch5 Pro è lo smartwatch perfetto per le tue avventure. Grazie alle tante funzionalità avanzate e ai materiali utilizzati, è il wearable che ti accompagna nell’esplorazione di boschi e sentieri. Il merito è del chip GPS di ultima generazione e di funzionalità come Route Workout che ti consente di importare i percorsi in formato GPX dallo smartphone all’orologio in pochissimo tempo. In questo modo puoi sincronizzare i percorsi e scoprire sempre nuovi e affascinanti sentieri. La funzione Track Back, invece, ti permette di tornare al luogo di partenza se perdi l’orientamento (molto utile soprattutto quando ci si avventura nei boschi). Abbiamo accennato della resistenza: lo smartwatch ha un vetro in cristallo zaffiro, mentre la cassa è in titanio. Questo lo rende resistente all’acqua, alle cadute e ai graffi.

Altro punto forte dell’orologio è il sensore BioActive. Si tratta di un particolare sensore 3 in 1: ti permette di controllare la frequenza cardiaca, l’impulso elettrico del cuore ed effettua un’analisi dell’impedenza bioelettrica molto accurata (la percentuale di massa grassa, massa magra e acqua presente nel corpo). Inoltre, sempre per quanto riguarda la salute, trovi un monitoraggio del sonno avanzato che ti fornisce ogni giorno un report completo su come hai dormito, con eventuali consigli su cosa fare.

Per gli amanti dello sport, sono disponibili più di 90 modalità sportive, tra cui alcune dedicate agli sport estremi e più avventurosi. Per ogni attività puoi raccogliere dati avanzati che analizzare tramite l’app dello smartphone e condividere con i tuoi amici. Tra le novità presenti in questo Galaxy Watch5 Pro c’è anche una batteria che assicura un’autonomia prolungata. Concludiamo con la presenza del sistema operativo WearOS di Google e con tutte le app più importanti della suite di Mountain View.

Galaxy Watch5 Pro