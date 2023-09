Galaxy Watch6 in offerta al minimo storico: è da comprare subito

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Fonte foto: Samsung

Come oramai ci ha abituato negli ultimi anni, anche in questo 2023 Samsung ha presentato e lanciato nel mese di agosto i suoi nuovi smartwatch. Il Galaxy Watch6 è il naturale successore del modello dello scorso anno, dal quale riprende stile e dimensioni, ma fa un ulteriore salto in avanti per quanto riguarda le funzionalità. In questa nuova versione, l’orologio smart si trasforma nel complemento perfetto per la tua vita quotidiana: monitoraggio avanzato della salute (con tante funzionalità che ti permettono di tenere sotto controllo diversi aspetti fondamentali), tante modalità di allenamento e la possibilità di pagare spesa e conto al ristorante con l’app Samsung Wallet.

Uno smartwatch super interessante e che oggi trovi anche a un prezzo mai visto prima. Infatti, a poco meno da un mese dall’uscita sul mercato, è già in offerta con uno sconto eccezionale su Amazon. Grazie allo sconto "IVA" risparmi ben 60€, una cifra tutt’altro che da disprezzare per un dispositivo lanciato da pochissimo. E puoi anche dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis. Approfittane subito per metterti al polso uno dei miglior orologi smart disponibili sul mercato.

Galaxy Watch6

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Galaxy Watch6: le funzionalità

Tutto quello che di positivo era presente nel Galaxy Watch5, elevato all’ennesima potenza. Il nuovo Galaxy Watch6 è uno smartwatch completo, con tante caratteristiche e funzionalità interessanti. E anche con un design leggermente rivisitato. Andiamo con ordine.

Samsung ha lavorato per ridurre ulteriormente le dimensioni dello smartwatch: ora è il 30% più sottile rispetto alla versione precedente e con un display il 20% più grande. Più spazio per avere ancora più dati e informazioni. L’orologio è anche molto resistente alla polvere e all’acqua (ne è prova la certificazione IP68) e ha un vetro zaffiro che protegge il quadrante. Quadrante che puoi personalizzare scegliendo una delle tante watch faces disponibili sullo store.

Uno degli aspetti su cui si è concentrata maggiormente l’azienda sudcoreana è il monitoraggio completo della salute. In primis rilasciando una nuova versione del monitoraggio avanzato del sonno, che ora ti mostra un report completo su come hai dormito durante la notte. Aggiunto anche il monitoraggio del ciclo mestruale. Sotto la scocca sono presenti anche dei sensori che, oltre a controllare in tempo reale la frequenza cardiaca, permettono di conoscere il livello della pressione sanguigna e di effettuare un’analisi dell’impedenza bioelettrica, cioè la percentuale di muscoli scheletrici, grasso e acqua presente nel corpo.

A tutto questo bisogna aggiungere più di 90 modalità di allenamento che spaziano dalla corsa, al ciclismo, fino ad arrivare al nuoto e agli esercizi a corpo libero. Puoi anche impostare una Zona di frequenza cardiaca personalizzata in modo da non superare un certo limite. Chiudiamo con la batteria che è stata ulteriormente ottimizzata e dura anche fino a una settimana.

Galaxy Watch6 in offerta: prezzo e sconto

Un prezzo così non lo si era mai visto per il Galaxy Watch6. Su Amazon è disponibile a un prezzo di 259,90€, con uno sconto del 19% che fa risparmiare 60€. Può sembrare uno sconto lieve, ma come abbiamo già detto il dispositivo è stato lanciato sul mercato da pochissime settimane. Puoi anche decidere di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out (leggete attentamente il regolamento per capire come funziona). La disponibilità è immediata e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore.

Galaxy Watch6