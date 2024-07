Galaxy Watch6, il prezzo crolla: è da comprare subito

Il Galaxy Watch6 è in offerta con uno sconto del 43% e fa risparmiare 170 euro sul prezzo di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero

Fonte foto: Samsung

Il momento migliore per acquistare un dispositivo che si segue da tempo è aspettare che esca il nuovo modello. Infatti, proprio a ridosso del lancio, il modello precedente viene scontato per essere ancora attrattivo. Ed è esattamente quello che accade oggi per il Galaxy Watch6, orologio top di gamma di Samsung disponibile in promo speciale a un prezzo mai visto prima. Il merito, infatti, è della presentazione del nuovo Galaxy Watch7 avvenuta meno di ventiquattro ore fa (il 10 luglio, ndr). Grazie allo sconto Amazon del 43%, il prezzo del Galaxy Watch6 crolla definitivamente e diventa un vero bestseller e uno dei migliori che orologio smart che puoi acquistare online. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

L’uscita del nuovo modello non deve spaventare. Il Galaxy Watch6 resta ancora uno dei migliori orologi smart presenti sul mercato e dotato di tante funzioni molto interessanti per il monitoraggio avanzato della salute e dell’attività fisica. Se sei un appassionato di fitness hai a disposizione ben 90 modalità di allenamento, mentre il sensore Samsung BioActive permette di tenere sotto controllo ben 3 aspetti diversi della tua salute: il battito cardiaco, la pressione sanguigna e la composizione corporea. Un orologio completo e dal design molto interessante.

Galaxy Watch6

Il 16 e 17 luglio c’è il Prime Day con offerte esclusive sui prodotti tech e non solo. Se ancora non sei cliente Prime, puoi iscriverti gratis per i prime 30 giorni e accedere alle offerte esclusive, cliccando qui.

Per seguire le offerte e non perdere le migliori promozioni iscriviti gratuitamente ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte di Tecnologia, di prodotti per la casa e per la cura della persona:

Galaxy Watch6: prezzo, sconto e prezzo Amazon

Il modello disponibile oggi in offerta è quello più grande con schermo da 44 mm e dotato del modulo LTE che permette di collegarsi alla rete dati senza l’assistenza dello smartphone. Oggi è disponibile al minimo storico con uno sconto del 43% che fa scendere il prezzo a 229 euro e risparmi ben 170 euro sul prezzo di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 45,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi, anche meno di ventiquattro ore. Approfittane subito, potrebbe terminare da un momento all’altro.

Galaxy Watch6

Galaxy Watch6: scheda tecnica e funzionalità

Lo smartwatch del colosso sudcoreano è più comodo da usare, anche al display più ampio del 20% e, di contro, una cornice più sottile del 30%. Cinturino interscambiabile con un semplice "Click", per renderlo sempre adatto a tutti i momenti della giornata. Non temere di usarlo sotto la pioggia o di danneggiarlo col sudore: è’ impermeabile come assicura la certificazione IP68 (quindi protetto anche dalla polvere) e impermeabile fino a 50 metri di profondità.

Monitora ottimamente la qualità del sonno. Mentre, fatto molto utile per le donne, monitora il ciclo mestruale. Il battito cardiaco è valutato con attenzione, tanto che invia al tuo smartphone una notifica in caso di valori irregolari, invitandoti a effettuare un ECG in caso di anomalie. Inoltre, puoi misurare velocemente la pressione sanguigna. Tra i pochi smartwatch che misurano l’impedenza bioelettrica (BIA), per valutare, per esempio, l’incidenza del grasso corporeo, dunque dati più dettagliati sulla tua salute al di là della semplice misurazione del peso. Per gli amanti dello sport, sono disponibili più di 90 modalità di attività sportive.

Galaxy Watch6