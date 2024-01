Galaxy Watch6, prezzo al minimo e offerta super: è da comprare subito

Fonte foto: Samsung

A qualche mese dall’uscita sul mercato, finalmente arrivano le prime promo per il Galaxy Watch6, lo smartwatch top di gamma di Samsung. Un ottimo orologio smart che oramai si è costruito il suo mercato e i suoi appassionati. Con questa nuova versione, il produttore sudcoreano segue il solco tracciato con i precedenti modelli e apporta piccoli miglioramenti, ma mirati. Il dispositivo offre un set completo di funzioni per tenere sotto controllo il tuo benessere fisico, a partire dai principali parametri vitali come la frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno. Non mancano più di 90 modalità di allenamento che coprono tutte le principali attività fisiche. Un orologio dotato del sistema operativo WearOS e di tutte le app della suite di Google.

Come detto nell’incipit, oggi il Galaxy Watch 6 è in offerta con uno sconto del 28% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Risparmi quasi 100 euro sul prezzo di listino e approfitti di una delle migliori promo del momento per un dispositivo con queste caratteristiche. Non a caso è uno dei più venduti su Amazon. Non farti scappare questa opportunità.

Galaxy Watch6 – nero

Galaxy Watch6 – bianco

Galaxy Watch6 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi trovi su Amazon il Galaxy Watch6 in offerta con uno sconto top del 28% che fa scendere il prezzo a 229 euro. Nuovo minimo storico per questo ottimo smartwatch top di gamma. Il risparmio si aggira sui 100 euro. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi record, anche meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Lo puoi provare anche con tutta calma: per il reso gratuito hai 30 giorni di tempo.

Galaxy Watch6: caratteristiche e funzionalità

Scopriamo meglio il Galaxy Watch6. Partiamo dalle funzionalità per il controllo del benessere, con un monitoraggio del sonno preciso, che riporta i ritmi del sonno e le sue fasi: dalla veglia al sonno leggero e profondo, passando per la fase REM. Potrai anche misurate la tua composizione corporea, in questo modo potrai organizzare meglio l’attività fisica in base alle tue esigenze reali. Ciò grazie all’esclusivo sensore Samsung BioActive molto preciso. Così come preciso è il monitoraggio del battito cardiaco, con tanto di invio di notifiche in caso di eventuali ritmi cardiaci anomali. Ciò grazie al sensore PPG integrato. E a proposito di attività fisica, lo smartwatch di casa Samsung ti suggerisce oltre 90 esercizi, tra cui nuoto e yoga.

Il quadrante è grande 40 mm, il giusto compromesso per un display chiaro che però non dà fastidio al polso. Inoltre, vanta una cornice più sottile che permette di visualizzare, sfogliare e navigare agevolmente. Lo sfondo è personalizzabile tra una vastissima scelta ma potrai anche inserire una tua foto. Puoi anche scattare selfie direttamente dal Galaxy Watch6, quindi potrai tenere lontano il telefono e controllarlo a distanza. Molto bello il cinturino color graphite.

