Samsung Galaxy Watch6, su Amazon è al minimo storico

Uno dei protagonisti indiscussi nel settore dei wearable è sicuramente il Samsung Galaxy Watch6, lo smartwatch di precedente generazione del colosso della tecnologia sudcoreano.

Un dispositivo dalle grandi potenzialità, che ha già conquistato migliaia di persone in tutto il mondo che lo scelgono per monitorare i propri parametri vitali e i progressi nell’attività sportiva, con la certezza di avere al polso un device preciso e affidabile.

Con le offerte Amazon il prezzo di questo orologio smart è al minimo storico e può essere acquistato a meno di 200 euro e un’occasione come questa non capita spesso.

Samsung Galaxy Watch6 – Cassa da 40 mm – Exynos W930 versione 2/16 GB

Samsung Galaxy Watch6: scheda tecnica e prezzo

Il Samsung Galaxy Watch6 ha un display Super AMOLED che nella versione con cassa da 40 mm misura 1,3 pollici e ha una risoluzione 432×432 pixel.

Il processore è un Exynos W930 a cui si affiancano 2 GB di RAM e 16 GB di memoria interna. Il sistema operativo è Wear OS e consente all’utente di accedere allo store di Google dove scaricare molte nuove applicazioni pronte ad espandere ulteriormente le potenzialità di questo device.

Le funzionalità per il monitoraggio dei parametri vitali utilizzano il sistema Samsung BioActive che consente all’utente di misurare la frequenza cardiaca, eseguire l’elettrocardiogramma e analisi impedenza bioelettrica (utile per fornire rilevare la Composizione corporea). Non mancano le funzionalità per rilevare i livelli di stress, la qualità del sonno e quelle per la salute della donna con il monitoraggio del ciclo mestruale e delle gravidanze.

Per quanto riguarda l’attività sportiva, invece, il device consente di tenere traccia dei propri allenamenti in modo facile e veloce, con la possibilità di monitorare oltre 90 discipline, tra cui: il nuoto (il device può essere utilizzato anche per le immersioni fino a 5 ATM), corsa, camminata, bicicletta, yoga, pilates e molto altro ancora.

Presenti anche un sensore di temperatura, l’accelerometro, il barometro, il giroscopio, il sensore geomagnetico (per la misurazione dei campi elettromagnetici) e quello per rilevare la luminosità.

Le funzionalità più classiche includono la gestione delle notifiche dello smartphone, la riproduzione di contenuti multimediali, la possibilità di rispondere alle chiamate (microfono e altoparlante integrati), i pagamenti contactless e la possibilità di utilizzare lo smartwatch per scattare foto co un telefono Samsung compatibile.

Le opzioni di connettività per questa specifica versione ì comprendono il WiFi dual band, il Bluetooth 5.3, il chip per l’NFC e i diversi sistemi per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, Glonass, Beidou e Galileo.

La batteria è da 300 mAh con ricarica wireless e un’autonomia che, stando alle dichiarazioni di Samsung si aggira intorno alle 30 ore con un utilizzo tipico.

Presenti, infine, la certificazione IP68 che attesta la capacita del dispositivo di resistere all’acqua e alla polvere e la certificazione militare MIL-STD-810H, che ne attesta la resistenza alle condizioni estreme e alle sollecitazioni di qualsiasi genere, incluse le vibrazioni dovute ai colpi di arma da fuoco.

Galaxy Watch6: l’offerta su Amazon

Il Samsung Galaxy Watch6 ha un prezzo di listino di 319 euro, ma grazie agli sconti su Amazon per le prossime ore il prezzo crolla a picco a 184,89 euro (-42%, -134,11 euro), un’offerta davvero irripetibile che non bisogna farsi scappare.

