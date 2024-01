Galaxy Z Flip5, con il cashback Samsung oggi lo paghi pochissimo: minimo storico

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Come cominciare bene l’anno? Con la nuova promo cashback Samsung che ti permette di risparmiare centinaia di euro sull’acquisto del Galaxy Z Flip5. L’azienda sudcoreana non è nuova a iniziative del genere, ma è la prima volta che lo fa per uno dei suoi dispositivi di punta. Il Galaxy Z Flip5 è uno degli smartphone di riferimento nel settore dei pieghevoli, una nicchia sempre più in crescita grazie soprattutto agli investimenti fatti in questi anni da parte di Samsung per migliorare i suoi prodotti.

Come funziona l’offerta cashback di Samsung? Molto semplice. Bisogna acquistare il telefono da uno dei negozi convenzionati con la promo (tra questi c’è anche Amazon) e poi registrare l’offerta sul sito del produttore Samsung per ricevere un rimborso sotto forma di bonifico di ben 250 euro. Se a questa promo aggiungi anche quella attiva su Amazon per questo smartphone pieghevole, ecco che diventa un’occasione più unica che rara. Infatti, la versione da 256GB del Galaxy Z Flip5 è disponibile con uno sconto del 28% e risparmi 350 euro. Se sommi 350 euro ai 250 euro ecco che il risparmio finale è di 600 euro e lo paghi praticamente la metà. E hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Non approfittarne sarebbe un grosso errore: fatevi questo regalo di inizio di anno.

Galaxy Z Flip5

Galaxy Z Flip5: come funziona il cashback Samsung e l’offerta Amazon

Un’offerta a tempo che non bisogna farsi scappare. Andiamo per gradi e partiamo dalla prima promo, quella disponibile su Amazon per il Galaxy Z Flip5. La versione da 256GB dello smartphone pieghevole Samsung è in promo a un prezzo di 899 euro e con uno sconto del 28%. Risparmi 350 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero da 74,92 euro al mese.

L’offerta non finisce qui. Come già anticipato, fino al 15 gennaio è attiva la promo cashback di Samsung. Acquistando lo smartphone su Amazon e registrandolo sulla pagina dedicata alla promozione sul sito del produttore sudcoreano, hai diritto a ricevere un rimborso di 250 euro sottoforma di bonifico. Grazie al doppio sconto paghi il Galaxy Z Flip5 649 euro con uno sconto che sfiora il 50%. Un’occasione unica per un dispositivo uscito sul mercato da pochissimi mesi e considerato uno dei migliori pieghevoli disponibili in questo momento.

Galaxy Z Flip5

Sempre in offerta, ma con uno sconto minore (23%), c’è anche la versione da 512 GB. Su Amazon è disponibile a 1049 euro a cui applicare il rimborso di 250 euro. In questo modo il prezzo finale è di 799 euro.

Galaxy Z Flip5 – 512GB

Galaxy Z Flip5: la scheda tecnica

Il Galaxy Z Flip5 è un’evoluzione del modello lanciato lo scorso anno. Samsung si è concentrata su piccoli dettagli estetici e sulle caratteristiche tecniche per renderlo ancora più funzionale e accattivante. La novità più importante riguarda la Flex Window esterna. Si tratta di uno schermo secondario presente sulla scocca esterna da 3,4 pollici con il quale puoi fare veramente di tutto, dallo scattare immagine al controllare le applicazioni più importanti. Una volta completamente aperto, invece, ad accoglierti c’è un display Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz che lo rende super scorrevole con le app social e i videogame. Sotto il profilo delle prestazioni non si può chiedere di meglio. A bordo è presente il processore Snapdragon 8 Gen 2 supportato da 8GB di RAM e da 256/512GB di memoria interna.

Molto interessante anche il comparto fotografico. Nella parte esterna c’è una doppia fotocamera da 12 megapixel, mentre il sensore interno per i selfie è da 10 megapixel. Non manca la tecnologia Nightography che permette di scattare ottime immagini anche quando è buio.

La batteria ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi e nel momento del bisogno puoi chiedere aiuto alla ricarica rapida.

