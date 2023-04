Galaxy Z Flip5 risponderà a Motorola Raxr 2023 con lo schermo "a cartella"

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Una delle novità più attese per il nuovo Samsung Galaxy Z Flip5 riguarda il display esterno che, secondo le molte indiscrezioni trapelate sul web, avrà dimensioni molto più grandi rispetto a quello del Galaxy Z Flip4 (in foto). La scelta di Samsung, confermata anche dalle informazioni condivise su Twitter dal leaker Ice Universe, prevede l’utilizzo di uno schermo a forma di cartella, con una diagonale più ampia in grado di sfruttare tutto lo spazio a disposizione.

Questa decisione, se da un lato accontenta le richieste dei fan che a gran voce chiedono uno schermo da utilizzare non solo per l’ora e per le notifiche, dall’altro arriva per rispondere all’imminente lancio di Morotola Razr 2023 che, stando a quanto condiviso sui canali ufficiali dell’azienda, avrà uno schermo quadrato da "3.X pollici".

Galaxy Z Flip5: lo schermo esterno

Samsung Galaxy Z Flip4 ha in dotazione uno schermo da 1,9 pollici. Una soluzione piuttosto modesta che limitava molto l’utilizzo del display da parte degli utenti relegandolo alla sola funzione di orologio, di controllo delle notifiche e poco altro.

Secondo quanto condiviso da Ice Universe su Twitter il display di Galaxy Z Flip5 sarà circa di 3,4 pollici ma, trattandosi solo di indiscrezioni, non si possono escludere dimensioni maggiori. Naturalmente, a questo punto, l’azienda dovrà lavorare anche a delle soluzioni software per sfruttare al meglio questa novità.

Se le indiscrezioni condivise si rivelassero fondate, il nuovo Samsung Galaxy Z Flip5 non avrà nulla da invidiare ai foldable della concorrenza come Oppo Find N2 Flip (3,3 pollici di display esterno) e Morotola Razr 2023 (3.X pollici).

Samsung Galaxy Z Flip5: come sarà

Stando a quanto condiviso dal leaker indiano Yogesh Brar il display interno del Samsung Galaxy Z Flip5 sarà un AMOLED da 6.7 pollici, con risoluzione FHD+ e refresh rate da 120 Hz.

Il processore sarà un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 nella versione ottimizzata per i Galaxy, lo stesso che vedremo anche nel Samsung Galaxy Z Fold5. Al momento non sono disponibili informazioni sui tagli di memoria, ma appare scontato un minimo di 8 GB di RAM e 128 o, più probabilmente visto il prezzo, 256 GB di archiviazione.

Sempre secondo le indiscrezioni il comparto fotografico sarà composto da un sensore principale da 12 MP con OIS e uno ultra-grandangolare sempre da 12 MP. Anche la selfiecamera sarà da 12 MP.

Nessuna conferma riguardo alla batteria ma stando alla certificazione 3C lo smartphone avrà una ricarica cablata da 25W, in linea con quella vista su Samsung Galaxy Z Flip4 e con la tradizione ormai consolidata di Samsung.

Svetta tra i rumor su questo nuovo pieghevole, quello sulla nuova cerniera a goccia che sarebbe molto più efficiente e molto più robusta rispetto a quella vista sul modello precedente e ridurrebbe di molto il fastidioso spazio vuoto visibile alla chiusura dello smartphone. Infine, il sistema operativo: sarà Android 13, con cinque anni di aggiornamenti garantiti.