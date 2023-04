Galaxy Z Flip4, il prezzo crolla al minimo storico: sconto incredibile

La novità più grande nel mondo della telefonia sono sicuramente gli smartphone pieghevoli. Arrivati sul mercato in sordina, hanno impiegato un po’ di tempo per essere apprezzati pienamente dagli utenti. Ora sono nel pieno della maturazione tecnologica e bisogna dire grazie anche ad aziende come Samsung che hanno continuato a investire nel settore nonostante risultati non eccezionali nelle prime fasi. Uno degli ultimi dispositivi lanciati sul mercato è il Galaxy Z Flip4, smartphone pieghevole iconico grazie al suo design a conchiglia e a soluzioni tecnologiche avanzatissime.

Smartphone che mostra la piena maturità e il vero utilizzo che se ne può fare di un telefonino pieghevole nella vita di tutti i giorni. Come normale che sia per un dispositivo di questo genere, il prezzo di listino è abbastanza elevato, oggi, però, lo troviamo con un’offerta eccezionale su Amazon al prezzo più basso di sempre. Il merito è dello sconto del 31% che fa risparmiare quasi 400€ sul prezzo di listino. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero. Un’offerta top come non se ne vedeva da tempo: non fatevi scappare questa opportunità.

Galaxy Z Flip4

Galaxy Z Flip4: la scheda tecnica

Uno smartphone unico con un design unico. Il Galaxy Z Flip4 cattura l’attenzione grazie al suo design iconico e a soluzioni tecnologiche che non si vedevano da tempo nel mondo della telefonia. Lo smartphone segue il solco tracciato dal modello precedente e va ad affinare piccoli dettagli e caratteristiche tecniche.

Partiamo dall’elemento più importante: lo schermo. Samsung ha dotato lo smartphone di un display flessibile che una volta aperto ha una diagonale da 6,7" con risoluzione FHD e refresh rate che arriva fino a 120Hz, per un utilizzo super fluido nella vita di tutti i giorni. Il suo design a conchiglia lo rende anche molto compatto rispetto ai super dispositivi a cui siamo abituati negli ultimi anni. Lo smartphone ha anche un secondo schermo esterno da 1,9" che può essere utilizzato per gli scopi più diversi. Samsung ha sviluppato tutta una serie di widget per controllare velocemente le funzionalità principali delle app che si stanno utilizzando. Il Galaxy Z Flip4 non cerca compromessi nemmeno per quanto riguarda le prestazioni: sotto la scocca trova posto il processore Snap 8 Gen 1 con a supporto ben 256GB di memoria interna.

Molto interessante il comparto fotografico. Lo smartphone è dotato della tecnologia FlexCam che permette di posizionare le fotocamere in un modo completamente innovativo. Il comparto fotografico è composto da una doppia fotocamera da 12MP posizionata sulla scocca esterna e di una fotocamera da 10MP per i selfie.

L’azienda sud-coreana ha fatto grossi passi in avanti anche per quanto riguarda l’affidabilità e la resistenza. Lo smartphone è resistente all’acqua, alla polvere e alle cadute e il sistema di apertura e di chiusura dello schermo è testato per durare tantissimi anni. Chiudiamo con la batteria che permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi.

Galaxy Z Flip4 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Galaxy Z Flip4 al minimo storico. Con la promo eccezionale che troviamo oggi su Amazon il prezzo scende a 828,50€, con uno sconto di ben il 31% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto sfiora i 400€ e per lo smartphone pieghevole si tratta del minimo storico e del miglior prezzo web, a cui aggiungere tutte le garanzie di acquistarlo sul sito di e-commerce, compresa la possibilità di effettuare il reso fino a 30 giorni dall’acquisto. C’è anche la possibilità di acquistarlo a rate a tasso zero: 12 rate da 69,05€ al mese utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e la consegna avviene nel giro di pochissimi giorni. Non farti scappare questa super promo.

Galaxy Z Flip4

