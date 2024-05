Garmin epix, sconto mai visto prima: ecco l’affare del giorno

Oggi trovi il Garmin epix in offerta con uno sconto del 41% e risparmi ben 350 euro sul prezzo di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Scoprilo subito

Fonte foto: Garmin

Garmin è diventata una delle aziende di riferimento per tutti coloro che sono alla ricerca di smartwatch con caratteristiche particolari, ma che assicurano prestazioni nettamente superiori alla media. Orologi che in questi anni sono stati in grado di costruirsi una nicchia di mercato e un pubblico di riferimento molto numerosi. Tra i vari modelli lanciati in questi anni, ce ne è uno in particolare che in questi ultimi giorni sta avendo un grande successo su Amazon. Stiamo parlando del Garmin epix, un orologio smart pensato per la vita quotidiana e che ti aiuta a tenere sotto controllo i principali parametri vitali e anche la tua vita attiva.

Il successo di questi giorni, però, è dettato da un motivo ben preciso: l’offerta disponibile su Amazon. Infatti, grazie allo sconto del 41% il prezzo scende a 499,99 euro, il punto più basso di sempre e risparmi 350 euro sul prezzo di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero grazie al servizio messo a disposizione dal sito di e-commerce. Al momento è molto cercato e l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro, quindi ti consigliamo di approfittarne subito. Se la vuoi acquistare spedita e consegnata direttamente da Amazon, basta cliccare su questo link.

Garmin epix

Garmin epix in offerta: prezzo e sconto

Garmin epix

Garmin epix: funzionalità e scheda tecnica

Un orologio che non ha paura di nulla e che puoi utilizzare in qualsiasi situazione e in qualsiasi momento della giornata. Il Garmin epix rientra in quella categoria di orologi pensati per la cura della persona a trecentosessanta gradi. Offre funzionalità per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica e ricevi notifiche in tempo reali su tanti aspetti differenti.

L’orologio è dotato di uno schermo AMOLED da 1,3 pollici ad altissima luminosità ed è visibile anche sotto la luce del sole. Sulla cocca sono presenti anche dei tasti fisici che semplificano l’utilizzo dello smartwatch quando sei impegnato e non puoi utilizzare lo schermo touch.

Se hai bisogno di monitorare il tuo stato di salute e sapere in tempo reale i principali parametri vitali, lo smartwatch viene in tuo aiuto grazie a una serie di sensori di ultima generazione nascosti sotto la scocca. Frequenza cardiaca e saturazione dell’ossigeno nel sangue vengono rilevati in tempo reale, così come la respirazione, un parametro importante per sapere il tuo livello di stress. Il monitoraggio del sonno ti mostra un report giornaliero su come hai riposati ed eventuali consigli su cosa fare per migliorare il riposo notturno. L’orologio ti invia anche un report mattutino con una panoramica del sonno, l’eventuale recupero dagli allenamenti quotidiani, lo stato della variabilità cardiaca e se vuoi anche le previsioni meteo.

Il Garmin epix è l’orologio perfetto anche per gli amanti dello sport. A bordo trovi più di 30 app dedicate a tutte le attività più praticate, a partire dalla corsa, dal ciclismo e il nuoto (è anche impermeabile). Disponibili anche gli allenamenti HIIT come AMRAP, EMOM, Tabata ed esercizi personalizzati. Per chi vuole prepararsi a gare agonistiche c’è il Garmin Coach, dei piani di allenamento che utilizzano l’intelligenza artificiale e i consigli di allenatori esperti e si adattano ai tuoi obiettivi. Hai anche tutta una serie di funzionalità speciali che ti aiutano ad analizzare i tuoi progressi e le previsioni di gara. Non manca un chip GPS avanzato che ti mostra la tua posizione in pochi secondi.

La batteria ha un’autonomia di circa 15 giorni e hai a disposizione anche alcune funzioni molto utili nella vita di tutti i giorni. Collegando l’orologio allo smartphone ricevi immediatamente le notifiche dei messaggi in entrata e delle chiamata. Con l’app Garmin Pay paghi la spesa e il conto al ristorante direttamente dall’orologio.

Garmin epix